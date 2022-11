Londrinenses poderão acompanhar revelação dos premiados no Top de Marcas 2022 pelo Youtube

Evento de premiação às marcas líderes será nesta quinta-feira (17), com transmissão online a partir das 20 horas





Na 27ª edição, os vencedores da pesquisa que afere a trajetória de percepção anual de marcas pelo londrinense, em diferentes segmentos de mercado, serão revelados ao público nesta quinta-feira (17), a partir das 20 horas, durante evento com empresários no Villa Planalto, com transmissão simultânea pelo Youtube do Top de Marcas.

Nesse ano, a apuração das informações sobre as marcas mais lembradas espontaneamente pelo consumidor aconteceu entre os meses de agosto e setembro, envolveu 10 categorias de negócios e 69 segmentos de consumo, além da Categoria Marcas Corporativas que avalia a relação de lembrança do londrinense com as empresas atuantes na cidade em sete segmentos.





Ao total foram ouvidos 600 moradores de Londrina nas cinco regiões – Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro em cotas proporcionais ao número de habitantes de cada localidade. E de acordo com o perfil da população de Londrina segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram determinadas as cotas por sexo, idade e escolaridade. As cotas por renda social são definidas com base nas indicações do IPC Maps que aponta o potencial de consumo das cidades. A estratificação permite assegurar um nível de confiança de 95%.





Todos os entrevistados da pesquisa Top de Marcas Londrina responderam à uma única pergunta sobre cada um dos segmentos abordados: “Qual a marca você mais se lembra quando pensa em...?”. As respostas são espontâneas e não são apresentados referências de marcas. A pesquisa, realizada pelo instituto Litz, registra o percentual de lembrança que a marca conseguiu atingir na memória dos consumidores e qual o grau de retenção alcançou com suas ações de comunicação na atualidade, além de posicioná-las frente à concorrência com a vantagem competitiva de se tornar uma opção real de consumo.





Além de aferir a lembrança espontânea de marcas que atuam no mercado local, a pesquisa Top de Marcas Londrina perguntou aos entrevistados quais os atributos que os levam a admirar uma marca. Nessa ordem, os mais relevantes foram: qualidade dos produtos e serviços; atendimento e rápido retorno ao consumidor; boa experiência na hora da compara; compromisso com questões socioambientais; preço de produtos e serviços. Todas as informações sobre a pesquisa de 2022 podem ser conferidas a partir dessa sexta-feira (18) no portal www.topdemarcas.com.br e na revista Top de Marcas, encartada pelo jornal Folha de Londrina.