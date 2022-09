Londrinenses são confundidos com sacoleiros e sofrem assalto na PR-317

Uma família de lojistas de Londrina foi vítima de assaltantes na rodovia PR-317, próximo à cidade de Floresta, na região de Engenheiro Beltrão, na madrugada desta segunda-feira (12), ao serem confundidos com sacoleiros do Paraguai. Durante o assalto, o condutor foi ferido por um disparo de arma de fogo e precisou de socorro médico. As vítimas foram atendidas pela Guarda Civil Municipal de Sarandi.





Segundo o superintendente do órgão, Felipe Ribeiro, a família disse que retornava de uma feira de confecções promovida em Cascavel (oeste) quando, entre Floresta e Engenheiro Beltrão, por volta de 1h, a van Renault em que a família estava foi abordada por quatro assaltantes em um Peugeot.

Ainda de acordo com a versão relatada à Guarda Municipal, os assaltantes dispararam contra o motor da van e contra o motorista, que foi baleado no ombro. Ao pararem, as quatro pessoas na van foram rendidas e levadas, dentro do veículo, para Itambé, onde acessaram a estrada rural de Jaguaruna, que liga a cidade a Sarandi, na região de Maringá.





No meio do trajeto, as vítimas foram amarradas, amordaçadas e liberadas em uma mata existente. Os assaltantes, então, seguiram com a van até o limite de Sarandi, onde o veículo foi abandonado. “Provavelmente, devido a danos no radiador, não foi possível continuar com o veículo”, diz Ribeiro. Os ladrões levaram dinheiro das vítimas e produtos que estavam no veículo.





Os quatro familiares - pai, que foi baleado, mãe e duas filhas maiores de idade - foram atendidos pela GM e pela Polícia Militar de Sarandi. O homem ferido foi levado para o Hospital Metropolitano de Sarandi e não corre risco de morte.





As mulheres foram levadas para a Polícia Civil de Marialva, que registrou a situação a ser investigada.