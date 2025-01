Londrinenses têm até esta sexta para pagamento do 1º lote do IPTU 2025

Os contribuintes de Londrina poderão fazer o pagamento do primeiro lote do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2025 até nesta sexta-feira (31). Este vencimento soma 145.253 carnês enviados por correspondência, via Correios, tendo como data limite 31 de janeiro. Os pagamentos feitos à vista dão direito ao desconto progressivo oferecido pelo Município aos contribuintes que pagaram á vista em 2024, conforme o programa cujo teto máximo alcança 15% de desconto.





Além do valor do imposto, o carnê integra também, a TCL (Taxa de Coleta de Lixo). Quem não conseguir pagar à vista, pode fazer o parcelamento do IPTU em até 11 vezes sem juros, respeitando os vencimentos, sendo a parcela mínima R$ 65. No Portal da Prefeitura de Londrina , há a seção IPTU 2025 para o público emitir suas guias, fazer consultas e obter informações gerais. Além do boleto bancário inserido nos carnês e também disponível para impressão no site, outra opção é o pagamento por Pix, modalidade que pode ser utilizada apenas pelo portal eletrônico.

Para o exercício de 2025 do IPTU em Londrina, o montante total líquido lançado é de R$ 544.231.337,82. Fora o lote 1 de 145.253 carnês do primeiro vencimento, outros 141.437 carnês terão vencimento no dia 14 de fevereiro. A orientação da Prefeitura aos contribuintes que não receberem seu carnê, para ambos os vencimentos, é que procurem a Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 28 de fevereiro. Isso porque depois desta data os contribuintes serão considerados como notificados dos lançamentos do IPTU e da taxa de coleta.





Para sinalizar o não-recebimento e tirar dúvidas, o contato da Praça de Atendimento da Fazenda, no prédio da Prefeitura, é (43) 3372-4424 – WhatsApp. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e este espaço fica localizado no saguão térreo da sede administrativa, na avenida Duque de Caxias, 635. Os agendamentos podem ser feitos no portal da Prefeitura.





Em 2025, 28.644 imóveis têm isenção de IPTU (parcial ou total), o que corresponde a R$ 22.197.107,35 em valor financeiro.





