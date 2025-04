Londrinenses terão a oportunidade de observar ''alinhamento celeste'' neste sábado

Neste sábado (5), os moradores de Londrina e região poderão observar os planetas Júpiter, Marte e a Lua alinhados no céu, a partir das 19h, na Praça Nishinomiya (em frente ao Aeroporto de Londrina). O “Na Rua, de Olho Pra Lua!” é promovido pelo Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).

O evento é gratuito e contará com diversos telescópios instalados para que o público possa contemplar as montanhas e crateras lunares, além de poder observar as luas de Júpiter.

Haverá ainda palestras sobre a viagem do homem à Lua e sobre os detalhes de todo o Sistema Solar!

Solidariedade

O Gedal irá arrecadar leite longa vida, para ser doado ao Nuselon. Cada litro de leite doado dará direito a um cupom para concorrer a vários prêmios, incluindo vale-compras da Loja Natura (Norte Shopping) e Óticas Visoflex. Quanto mais caixinhas de leite doar, maiores as as chances de ganhar!

Em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado.