Lotofácil da Independência tem ganhador de Londrina

O concurso número 3.480 da Lotofácil da Independência, realizado sábado (6), em São Paulo, teve 54 apostas que acertaram os 15 números sorteados: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23. O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824.





Um dos ganhadores concorreu com uma aposta simples, realizada na Lotérica Catuaí, em Londrina. A Lotofácil teve mais ganhadores paranaenses, todos na modalidade "bolão": dois de Curitiba, um de Engenheiro Beltrão e um de Toledo.

14 e 13 números

O concurso também premiou 9.661 apostas que acertaram 14 números com o valor de R$ 2.008. Mais de 300 mil apostas acertaram 13 números sorteados e vão receber R$ 35.

Mega-sena

Já o sorteio 2.911 da Mega-sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o concurso que será sorteado na próxima terça-feira (9).

As dezenas sorteadas ontem foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

Setenta e sete apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e recebem o prêmio de R$ 30.684.





