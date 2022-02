Luiz Abi Antoun é sepultado em Londrina

O corpo do empresário Luiz Abi Antoun, primo do ex-governador Beto Richa (PSDB), foi sepultado no final da tarde desta quarta-feira (9) no cemitério São Pedro, centro de Londrina. O velório foi realizado nas capelas 1 e 2 da Acesf. Antoun tinha 65 anos e dois filhos. Ele era casado com Heloísa Pinheiro, ex-servidora da Sercomtel.

Figura influente na gestão Richa, Abi Antoun morreu na terça-feira (8) em um acidente no Mato Grosso, quando a caminhonete Amarok em que estava capotou no km 17 da BR 163, nas proximidades de Rondonópolis. Ele ocupava o banco do carona.

Antoun esteve envolvido em uma série de investigações, desde a operação Voldemort, em que seu nome foi divulgado pela primeira vez como partícipe de um suposto esquema de corrupção. Outras operações deflagradas em que foi denunciado e virou réu foram Quadro Negro, Publicano, Rádio Patrulha e Integração. O primo do ex-governador era apontado como um dos operadores de supostos esquemas de corrupção investigados pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Ele sempre negou envolvimento em irregularidades.





