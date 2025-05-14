Luto: artista plástico londrinense deixa obra criativa e instigante

Foi homenageado e sepultado, nesta terça (13), o artista plástico, poeta e músico londrinense Fernando Dias Bastos, aos 71 anos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Autodidata, começou a desenhar aos oito anos de idade e o ingresso no curso de Engenharia, na Faculdade Armando Álvares Penteado, em São Paulo, na década de 1970, só deu a ele a certeza: sua dedicação intensa aos desenhos não era distração, mas vocação. "Passava o dia inteiro desenhando. Fiz só metade do primeiro ano do curso e os meus colegas me incentivavam", contou em entrevista à Folha em 2019 - ocasião em que divulgava o seu trabalho intitulado "Reviravolta", uma revista.





Carregadas como preciosidades, as primeiras cópias da revista eram motivação para Bastos. Eram textos e colagens feitas todas à mão e um convite para autores que tivessem o desejo de colaborar. "É tudo na tesourinha e tem gente que não acredita, pensa que foi feito no computador quando vê as edições anteriores", alegra-se ao ver sua obra pronta.

Publicidade





O artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher era grande referência para Bastos. De seu ponto de sua vista, suas colagens eram uma forma de reconstruir a realidade por meio da arte da colagem que recicla e avalia velhos problemas antinaturais condicionados. Assim, a "Reviravolta recicla, reaproveita e denuncia um alerta à consciência cósmica, mãe de todos", conceitua o criativo, disse.





PROJEÇÃO NACIONAL

Publicidade





A dedicação ao ofício ganhou preferência e a arte ganhou o primeiro plano na rotina do artista. Em 1974, veio o convite para o 1º Salão de Arte Universitária, em Belo Horizonte. Foi só o começo para o artista que ganhou o patrocínio de um grande banco e deslanchou. "O convite para o salão confirmou que meu trabalho tinha valor.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA