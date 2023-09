Luto e tristeza tomam conta de São Luiz após morte de quatro crianças

O clima de luto tomou conta do distrito de São Luiz, na região sul de Londrina. Distante cerca de 30 quilômetros do centro, a localidade de pouco mais de 1.500 habiantantes amanheceu a sexta-feira (15) ainda tentando lidar com a tragédia da noite anterior.





“Em 66 anos que moro aqui, nunca vi nada parecido. Foi desesperador”, definiu o servidor público aposentado Manoel Rodrigues do Nascimento.



Na quinta-feira (14), cinco crianças foram atropeladas na PR-538 por uma Kombi. Eles tinham acabado de sair das unidades escolares e estavam a caminho de casa. Duas irmãs, de seis e 11 anos, morreram na hora.





Um garoto de seis anos também perdeu a vida no local. O irmão gêmeo dele foi socorrido em estado gravíssimo, com traumatismo craniano, porém, foi a óbito após dar entrada no HU (Hospital Universitário). A irmã mais velha das meninas, que tem 15 anos, não se machucou.



O acidente foi em frente a casa da dona de casa Maria de Fátima Lima. Ela conta que ao ouvir o barulho logo percebeu que de tratava de um caso grave. “Estava dentro de casa com as crianças e quando sai já encontrei a menina bastante machucada”, relembrou a mulher. “Todos os dias eles passavam aqui. As meninas eram comunicativas, davam oi, bom dia”, contou.





O CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) João Rampazzo e a escola municipal Francisco Aquino Toledo, onde as vítimas estudavam, suspenderam as aulas nesta sexta.





“Algo muito difícil, uma menina (de seis anos) cheia de vida, alegre, feliz. Tínhamos acabado de fechar a unidade escolar quando vi no grupo do distrito a notícia. Largamos tudo e fomos na rodovia. Estou desesperada em saber que a mãe está sofrendo”, lamentou a diretora da creche, Edna Cunha.





