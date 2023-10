Mábio Gonçalves Palhano será recapeada por R$ 3,8 milhões em Londrina

A rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na zona sul de Londrina, terá o asfalto recapeado num trecho de aproximadamente seis quilômetros, que vai da região do condomínio Sun Lake até o Patrimônio Regina. O investimento será de R$ 3,8 milhões, dinheiro proveniente de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Uma empresa que tem sede na cidade venceu a licitação, já homologada, com oferta quase R$ 700 mil a menos em relação ao que a prefeitura pretendia gastar.





O edital foi publicado em março e desde então aguardava a finalização, já que algumas empreiteiras recorreram, atrasando o resultado da ganhadora e, por consequência, as obras. “Esperamos nos próximos dias dar a ordem de serviço para que as melhorias comecem”, projetou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

Segundo o secretário, a intervenção era uma reivindicação antiga dos moradores da região. “É uma obra que estava no cronograma para ser executada e extremamente necessária. O serviço principal é o recape, mas se tiver que tirar algum pedaço de área de asfalto, isso será feito, além de tirar capa asfáltica excedente”, explicou.





Atualmente, a via está deteriorada, com diversos buracos e desníveis. A rodovia é o principal corredor de tráfego de veículos de moradores dos distritos rurais e dos condomínios, sendo usados também para o escoamento da produção agrícola. “Está numa situação em que tapa-buraco já não resolve mais, precisa mesmo de um asfalto novo. Muitos veículos pesados usam a Mábio Gonçalves, os ônibus do transporte coletivo e escolar também passam pela rodovia todos os dias”, destacou o aposentado Antônio Melo.

O prazo para entrega das melhorias, depois que a empresa for autorizada a iniciar, é de cinco meses. A terceirizada terá que executar ainda toda a sinalização viária horizontal e vertical.





