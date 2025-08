Mãe e filha de Londrina ganham ouro na Copa Paraná de Kickboxing

Areta Melo, 43, e Maria Melo Aguiar, 13, levaram o ouro nas categorias em que competiram na Copa Paraná de Kickboxing, realizada em Curitiba de 1° a 3 de agosto. A competição é reconhecida pelo Comitê Olímpico e filiada à Confederação Brasileira de Kickboxing. As londrinenses são mãe e filha e treinam na Escola de Artes Marciais Defu Monteiro, comandada por Lucas Monteiro.





Competindo na graduação intermediária (faixa verde), Areta venceu na categoria Master até 55kg, disputando a final contra uma lutadora faixa preta. Foram duas lutas distintas, a primeira valendo a prata ou o bronze e a segunda, a prata ou o ouro.

Ela é chefe de cozinha e pratica o esporte há seis anos, despertando o interesse de Maria em iniciar sua própria trajetória dois anos atrás. Areta contou que se surpreendeu com a sua dedicação à luta, considerando seu diagnóstico tardio de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). “Eu sempre começava algo e nunca conseguia concluir. Comecei a praticar kickboxing e fui me encontrando. Quando olhei para trás, já fazia um bom tempo que eu estava praticando, e falei ‘nossa, consegui completar alguma coisa’”, relembrou.





Em novembro do ano passado, a antiga academia em que treinava com a filha foi fechada, e ela desistiu temporariamente da luta por acreditar que estava “velha demais”. “É um esporte de impacto, então você sente muitas dores no corpo, aí eu decidi parar e fui fazer crossfit. A Maria veio para cá (Defu Monteiro) e ele (Lucas) foi moldando ela em tudo que precisava. Ela começou a competir, ganhar os campeonatos e me inspirou a voltar. Eu falei ‘olha ela fazendo tudo o que eu sempre quis fazer’”, detalhou Areta.









