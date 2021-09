Colégios Estaduais de Londrina e região já apresentam mais de 200 casos da Covid-19

O NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina, que abrange 19 municípios, já registrou 73 casos confirmados de Covid-19 entre alunos em cerca de três meses. O levantamento passou a ser feito em junho, quando as aulas presenciais voltaram em praticamente todos os colégios. Neste mesmo período, 132 estudantes foram classificados como suspeitos e também tiveram que ficar afastados das salas de aula.

Entre professores e demais servidores foram 144 positivados e 354 suspeitos. Apesar das estatísticas, os números não significam que as pessoas foram infectadas dentro do ambiente escolar. Essa situação, porém, acaba influenciando na rotina das aulas. Atualmente, das escolas ligadas ao NRE de Londrina, 118 estão abertas em 18 cidades e três estão fechadas por força de decreto municipal, em Bela Vista do Paraíso.





Após as férias - De acordo com o núcleo, foi observado um aumento nos casos nas últimas semanas entre alunos e trabalhadores. O crescimento ocorre após o Governo do Estado autorizar a presença de mais alunos em sala de aula nos colégios, diminuindo o distanciamento mínimo de 1,5 metro para um metro.





