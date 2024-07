Mais de quatro mil carteiras de habilitação aguardam retirada em Londrina

Levantamento realizado pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) mostra que 103.690 CNH (Carteiras Nacionais de Habilitação) aguardam retirada nas Ciretrans (Circunscrições Regionais de Trânsito) desde 2019.







Das emissões feitas em 2024 no Paraná, até o mês de julho, são 31.690 documentos esquecidos nas Ciretrans, praticamente o mesmo volume de todo o ano de 2023, que é de 31.361. Um aumento considerável se comparado aos anos anteriores – em 2022 foram 21.291; em 2021 um total de 10.469; em 2020 eram 7.940; e em 939 em 2019.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As principais cidades que concentram estes documentos são Curitiba, com 24.657 CNHs, seguida por São José dos Pinhais (5.486), na Região Metropolitana da Capital, Cascavel (5.225), no Oeste, Maringá (5.051), no Noroeste, e Londrina (4.147).







Os documentos são devolvidos ao órgão emissor após três tentativas de entrega pelos Correios. Os principais motivos de insucesso na entrega das CNHs são por inconsistências no endereço, falta de complemento, dados incorretos, ou por ausência de pessoas para o receber o documento.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: