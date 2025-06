Manifestantes fecham avenida Theodoro Victorelli em protesto contra a PM em Londrina

Diversos manifestantes fecharam a avenida Theodoro Victorelli em um protesto contra a PM (Polícia Militar), no fim da tarde desta terça-feira (10) em Londrina. Os familiares do jovem Gabriel Felipe Rodrigues Dalbello, morto em um suposto confronto com a PM na última sexta-feira (6), são os organizadores da ação.





Pelo menos cinco viaturas da PM e uma da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) já estão no local e acompanham o protesto a alguns metros de distância. Os familiares do jovem tentam fechar a rotatória da avenida Dez de Dezembro.





Em atualização