Manifestantes organizam ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia em Londrina

Manifestantes de Londrina estão organizando um ato contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem e o PL (Projeto de Lei) da Anistia, aprovados na última quarta-feira (17) pela Câmara dos Deputados. O protesto acontecerá neste domingo (21), às 15h, próximo à academia ao ar livre d o Zerão (Região Central).





A PEC 3/21, que foi apelidada de PEC da Blindagem, estabelece que parlamentares só poderão ser investigados e julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) com autorização da Câmara ou do Senado. Já o PL 2162/23, da Anistia, propõe o perdão judicial a condenados e investigados desde outubro de 2022, incluindo os atos de 8 de janeiro de 2023. Com a aprovação da maioria dos deputados na última quarta, o PL passa a tramitar de forma mais rápida na Casa Legislativa.





Em Londrina, o protesto foi pensado por integrantes do Fórum de Cultura, que se mobilizaram virtualmente para organizar o evento de domingo.









Para Castro, a ideia do evento é "juntar as pessoas indignadas na rua e mostrar à população da cidade que isso não pode continuar". Segundo ela, a mobilização também é necessária para mostrar que em Londrina "ainda existem pessoas progressistas".





"Falam com um discurso homogêneo que Londrina é uma cidade conservadora. Não! A gente existe também. Hoje somos minoria, mas ainda existimos. Muita gente não concorda com essa forma de pensar", afirma.





"Todo mundo está indignado com tudo que está acontecendo. O objetivo é mostrar publicamente a indignação diante de tudo o que está acontecendo. Acho que a PEC da Bandidagem e o PL da Anistia são a cereja do bolo, as duas grandes aberrações do momento", diz Patrícia de Castro, professora da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e uma das idealizadoras do ato.