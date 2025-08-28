Manutenção na rede causa desabastecimento de água em bairros da Zona Sul de Londrina

O fornecimento de água foi interrompido em alguns bairros da Zona Sul de Londrina nesta quinta-feira (28) por conta de uma manutenção de grande porte na rede de distribuição. De acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), os bairros afetados são: Olímpico, João Turquino, Campos Verdes, Avelino Vieira e Royal Forest.





O abastecimento foi suspenso logo no início da manhã, por volta das 6h30. A previsão é de normalização da distribuição de água apenas no fim da tarde. A Sanepar explicou que houve um rompimento em um trecho da rede de distribuição. "Trata-se de uma rede de grande diâmetro e, por tanto, uma manutenção de elevada complexidade", disse em nota.





A companhia orienta a população a evitar desperdícios e usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por, no mínimo, 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

