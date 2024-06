Manutenções de rede podem causar falta de água em Irerê e Guaravera na terça e quinta-feira

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que uma parada no fornecimento de energia elétrica está programada em unidades dos sistemas produtos de distritos de Londrina na próxima semana. Em função disso, o abastecimento de água vai ficar comprometido nas localidades.





Na terça-feira (11), a parada da concessionária de energia será das 14h às 18h e vai afetar o abastecimento de água no Distrito de Irerê. A normalização do abastecimento está prevista para as 2h.

Já na quinta-feira (13), a parada será das 9h15 às 13h15 e vai afetar o abastecimento de água em Guaravera. A normalização do abastecimento está prevista para as 18h.





Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.