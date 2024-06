Maratona de Londrina gera expectativa entre quatro mil atletas inscritos

A menos de 15 dias da Maratona de Londrina, os cerca de quatro mil atletas inscritos na corrida de rua que celebra os 90 anos da cidade seguem treinando e em contagem regressiva pelo tão aguardado longão.





A prova será realizada no dia 23 de junho, já conta com atletas de 15 estados do país e sua última edição data de 2012.

Com percursos de 42,195 km, 21 km, 10 km e 5 km, o evento esportivo é patrocinado pela Adama Brasil e foi idealizado também para receber públicos distintos - e todos movidos pelo mesmo ânimo: a paixão pela corrida de rua, seus desafios e conquistas.





O que uma advogada, um profissional de Educação Física, um representante comercial, um motorista e um engenheiro eletricista guardam em comum? A paixão pela corrida de rua e uma rotina de treinos, provas, medalhas, pódios - por meio de uma atividade física democrática e que proporciona qualidade de vida, contato com a natureza e realizações pessoais.

A advogada Patrícia Guimarães, 33 anos, irá disputar a prova de 21 km. Moradora de Rolândia, a atleta considera que a corrida transformou sua vida.





"Corro desde 2017, faço fortalecimento e admito que estou ansiosa. Estou me preparando desde janeiro e eu incentivo as pessoas, pois será uma prova muito organizada, bonita e com atletas da região e de todo do Paraná ", convida a quem não fez ainda a inscrição e não quer perder o grande evento esportivo.





O diretor da Capa Eventos Guilherme Piazzalunga confirma que os atletas inscritos são de 15 estados diferentes. "Sendo mais de 1.500 atletas de fora de Londrina e nossa expectativa de público é de 4.500 atletas."





