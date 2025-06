Maratona de Londrina termina com lixo espalhado por ruas e avenidas

A Maratona de Londrina, promovida neste domingo (29), deixou um rastro de lixo e sujeira em diversos pontos do município. A reportagem registrou, na manhã desta segunda-feira (30), copos de água descartáveis, garrafas pet e saquinhos de isotônico espalhados em canteiros que fizeram parte dos 42 km de corrida.





A Maratona começou às 5h da manhã, com largada e chegada da prova no Catuaí Shopping (Zona Sul). Todo o trajeto foi interditado durante o percurso com agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) controlando o trânsito.





Alguns dos locais fechados em função da corrida foram as ruas Pedro Botelho Rezende, Ulrico Zuinglio, Ernâni Lacerda de Athayde, Guilherme Farel, Armando Balaroti e Edwi Taques de Araújo e as a venidas Madre Leônia Milito, Presidente Castelo Branco e Chepli Tanus Daher.





A rota também passou pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), um dos pontos flagrados sujo pela reportagem. Um segurança, que trabalha nas proximidades, relatou à reportagem que o problema é corriqueiro. De acordo com ele, muitos maratonistas jogam os produtos no chão, sem se preocupar com o descarte correto dos recicláveis. A prefeitura do campus da universidade, procurada, respondeu que "não ficou lixo pelas vias internas". Os registros, entretanto, mostram o contrário.