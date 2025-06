Maratona de Londrina: todo o trajeto estará interditado neste domingo

A Maratona de Londrina acontecerá neste domingo, a partir das 5h, com largada e chegada da prova no Catuaí Shopping (zona sul). Todo o trajeto estará interditado durante o percurso com agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) controlando o trânsito. De acordo com o gerente de Fiscalização de Trânsito, Jonas Rico, as vias serão liberadas aos poucos com o desenvolvimento da prova.





“Assim que os atletas forem passando, as vias serão abertas. Nas avenidas de maior fluxo, o trânsito estará liberado nos cruzamentos, mas com a presença de agentes de trânsito. Quando os atletas se aproximarem os cruzamentos serão fechados para os veículos para a passagem dos corredores e em seguida liberados novamente para o trânsito. É um trabalho em conjunto e articulado para garantir a segurança de todos”, detalhou Rico.





Pelo menos 28 agentes da Companhia estarão espalhados em pontos estratégicos pelos 42 quilômetros da corrida para garantir a segurança de corredores e motoristas, além da fluidez no trânsito. Os agentes estarão a postos a partir das 3h.

Além da prova principal, haverá trajetos de 21, 10 e cinco quilômetros. A largada da Meia-Maratona será às 05h20, da prova dos 10 quilômetros às 05h30 e a de cinco quilômetros, às 05h40. A previsão é que as provas de 10 e cinco quilômetros sejam finalizadas até às 07h10. O limite para o término da Maratona é 11h. Mais de seis mil corredores devem participar das provas.

O controle do trânsito e a segurança dos participantes da Maratona serão feitos também por outros órgãos de segurança como Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal.





A CMTU ressalta que foi feito todo um planejamento com os organizadores do evento para minimizar os efeitos para os motoristas que forem trafegar pelas vias que vão receber os corredores. Mas entende que, por ser um grande evento, alguns transtornos podem acontecer e, por isso, pede paciência aos motoristas.

Na PR-445





O Grupo CCR orienta que os motoristas que trafegam na PR-445, entre Londrina e Cambé, tenham cuidados especiais durante a Maratona. Parte das marginais e acessos às duas cidades ficarão interditadas temporariamente e é preciso usar rotas alternativas, definidas pelas equipes da PRVias, PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e CMTU.

A previsão é que a interdição de parte dos acessos a marginais comece à 1h de domingo e que todo o trânsito seja totalmente liberado a partir de 12h do mesmo dia.

Confira os acessos disponíveis:

PR-445, sentido norte:





Trecho Londrina





- Bloqueio parcial do acesso à marginal à Rua Pedro Botelho Rezende (anterior à Avenida Ayrton Senna), com acesso retomado às 7h;

- Acesso à marginal anterior ao cruzamento com Avenida Madre Leônia Milito;

- Acesso à marginal anterior ao cruzamento com Rua Ulrico Zuinglio;

- Acesso à marginal anterior ao cruzamento com Rua Ernâni Lacerda de Athayde;

- Acesso à marginal anterior ao cruzamento com Rua Guilherme Farel;

- Acesso à marginal anterior ao cruzamento com Avenida Presidente Castelo Branco;

- Acesso à marginal anterior ao cruzamento com a Rua Armando Balaroti.





Trecho Cambé





- Acesso à marginal com a Rua Roberto Romanelli, anterior à Rua Savona (neste ponto o acesso será controlado pelos agentes de Cambé)





PR-445, sentido sul:





Trecho Cambé





- Acesso à marginal da Rua José Carlos Muffato, anterior à Rua Cascavel (neste ponto o acesso será controlado pelos agentes de Cambé);





Trecho Londrina





- Acesso à marginal após a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e anterior ao Hospital das Clínicas, com acesso ao Centro Universitário e Avenida Contatino Pialarisse;

- Acesso à marginal anterior à Rodovia Mábio Gonçalves Palhano;

- Acesso à marginal da Rua Edwi Taques de Araújo, anterior à Avenida Chepli Tanus Daher. Este bloqueio será parcial até as 6h e depois será controlado pelos agentes de trânsito. Os veículos que queiram acessar o Acapulco, deverão percorrer pela rodovia até a próxima saída, antes do Posto Formigão e retornar ao bairro pelo Conjunto Saltinho.