Marcelo Belinati e Ratinho Jr. discutem construção de viaduto no acesso a Lerroville

Na manhã desta quarta-feira (18), em audiência realizada em Curitiba, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, discutiram a construção de um viaduto ou trincheira na PR-445, no acesso ao distrito de Lerroville.





Acompanhando o prefeito, esteve presente o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena.

Durante o encontro, o governador concordou com a importância da demanda, e telefonou para o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Fernando Furiatti, que vai analisar o assunto.





Segundo Furiatti, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) fará novos estudos técnicos e jurídicos para verificar a viabilidade da inclusão da estrutura na licitação para a última etapa da duplicação da PR-445, entre Lerroville e Mauá da Serra.

Posteriormente, a pedido do prefeito Marcelo, o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena, telefonou para a liderança comunitária de Lerroville, Manoel do Carmo Chimenes (Manézão), e colocou-o em contato com o governador, que explicou as providências que serão tomadas.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou que a reunião foi muito importante e produtiva, e que o governador Ratinho Júnior tem sido sempre muito atencioso com Londrina.

“O governador se mostrou bastante sensível à necessidade da construção de um viaduto no acesso a Lerroville. Ele já entrou em contato com o secretário da pasta responsável e deu os encaminhamentos necessários para que todos os estudos de viabilidade técnica e jurídica da obra sejam feitos”, frisou.





Conforme o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena, a construção de um viaduto ou trincheira no acesso a Lerroville beneficiará toda a população do distrito, assim como a comunidade da reserva do Apucaraninha e o assentamento Eli Vive, onde mais de 500 famílias residem.





“No período de safra, a movimentação de veículos é muito grande naquela região, e a implantação de um viaduto ou trincheira agilizaria o tráfego na rodovia, pois a estrutura seria usada pelos caminhões que transitam entre Lerroville e Londrina. Essa é uma reivindicação da população, que procurou o prefeito de Londrina para que ele viesse ao governador e trouxesse essa demanda. O governador se comprometeu a falar com o DER e verificar a possibilidade de se implantar essa estrutura no projeto já em execução ou no futuro”, salientou.