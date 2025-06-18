Mecânico morre esmagado por ônibus enquanto trabalhava em Londrina

Um mecânico de 51 anos morreu esmagado por um ônibus enquanto trabalhava, por volta das 13h desta quarta-feira (18), na Vila Nova, Centro de Londrina.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu sobre a cabeça do trabalhador, que foi atendido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Um funcionário, que era colega de trabalho da vítima, relatou à reportagem que ele trocava um balão de suspensão de um ônibus de turismo no momento. Um descuido no processo teria causado o acidente.





Familiares - que foram ao estacionamento onde funciona a mecânica - e amigos ficaram em choque ao receberem a notícia do falecimento. A PM (Polícia Militar) esteve no local. Os bombeiros encaminharam o corpo para o IML (Instituto Médico Legal).