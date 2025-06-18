Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Fatalidade

Mecânico morre esmagado por ônibus enquanto trabalhava em Londrina

Bruno Souza - Redação Bonde
18 jun 2025 às 14:32

Compartilhar notícia

Bruno Souza
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um mecânico de 51 anos morreu esmagado por um ônibus enquanto trabalhava, por volta das 13h desta quarta-feira (18), na Vila Nova, Centro de Londrina. 


De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu sobre a cabeça do trabalhador, que foi atendido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um funcionário, que era colega de trabalho da vítima, relatou à reportagem que ele trocava um balão de suspensão de um ônibus de turismo no momento. Um descuido no processo teria causado o acidente. 

Familiares - que foram ao estacionamento onde funciona a mecânica - e amigos ficaram em choque ao receberem a notícia do falecimento. A PM (Polícia Militar) esteve no local. Os bombeiros encaminharam o corpo para o IML (Instituto Médico Legal).

Logo Bonde
Foto de Perfil de Bruno Souza - Redação Bonde /

Por Bruno Souza - Redação Bonde .

Londrina onibus morte Mecânico morto esmagado
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas