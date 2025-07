Médico que atende pelo SUS em Londrina ganha R$ 300 mil em programa da Globo

"Um dia eu estava lendo notícias no site da Globo e vi um link anunciando o programa. Eu me lembro que estava tranquilo, era final de tarde no HU (Hospital Universitário), e fui preencher o formulário. O que coloquei de diferente é que sou médico infectologista e que tenho duas graduações incompletas: Ciência da Computação, na Unesp de Presidente Prudente (SP), e Ciências Biológicas, na UFSCar de São Carlos (SP). Também que tenho duas especializações, residência médica em Infectologia e em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Coloquei também que comecei a trabalhar com 14 anos", lembrou.

A participação do médico do HU (Hospital Universitário) e docente da UEL (Universidade Estadual de Londrina) não foi por acaso. Ávido por desafios, ele contou ao Portal Bonde, nesta segunda-feira (28), que viu no programa a oportunidade para se lançar ao desconhecido mais uma vez.

Ao lado do apresentador Luciano Huck, Matsuoka contou a sua história, chamando atenção pela dedicação aos estudos e o forte laço com o atendimento de saúde público, que faz questão de defender. Ele também contou que deixou cinco empregos que mantinha em Sorocaba (SP) para "voltar para casa" no período pandêmico de 2020 e atuar na linha de frente contra a covid-19.

O médico de Londrina Sidney Matsuoka, de 42 anos, deu um show de conhecimento no quadro "Quem Quer Ser Um Milionário?", exibido pelo Domingão com Huck, da TV Globo, no último domingo (27). Ele, que atende exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), respondeu a diversas perguntas de conhecimentos gerais e faturou R$ 300 mil.

O programa

Para se preparar para as "questões milionárias", o médico reforçou conteúdos que considerava ser seus pontos fracos. “Estudei esportes, porque não sabia nada. Cultura pop, novelas, cantores. Mas acaba que não adianta, porque as perguntas são aleatórias." No programa, ao chegar à 13ª pergunta, o professor da UEL decidiu não se arriscar e desistiu, ganhando os R$ 300 mil que havia conquistado até então.

As gravações aconteceram de uma só vez, próximas do meio do ano, e o processo seletivo foi longo. Primeiro, uma entrevista por telefone com perguntas rápidas no mesmo formato do programa. Na segunda fase, mais questões on-line. A etapa final envolveu uma conversa com os produtores, que queriam conhecer a história de vida dos candidatos.

Antes de ir ao ar, Matsuoka precisou guardar segredo absoluto sobre a participação no programa de Luciano Huck. “A gente assina um termo de confidencialidade e não pode comentar nada até a exibição." Para ele, a experiência vai além do entretenimento, pois o programa é um estimulador da educação. "É uma atração diferente. Percebo que é um programa que procura demonstrar como a educação é importante para as pessoas e o quanto ela pode transformar vidas."

Trajetória de estudos





Matsuoka salientou que a educação sempre foi um desafio em sua vida. Filho de pai agricultor e mãe bancária, precisou começar a trabalhar aos 14 anos para manter os estudos.

Publicidade





“Minha família começou a ter dificuldades financeiras e, quando a mensalidade da escola aumentou, meus pais iam ter que me tirar. Eu fui à direção e me ofereci para trabalhar como técnico de informática. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Foi assim que terminei o ensino médio."





Após sair da escola, ele ingressou no curso de Ciência da Computação, na Unesp, em 2002, e, no ano seguinte, trocou para Ciências Biológicas, na UFSCar. Em 2004, decidiu seguir o sonho de ser médico e entrou na UEL, onde se formou em 2009. Entre 2010 e 2013, após passar em um concurso, atuou no Programa Saúde da Família em Londrina, até prestar residência em Infectologia na PUC-SP.





Durante a graduação, passou por dificuldades financeiras, mas nunca contou aos pais - que ainda moravam em Presidente Prudente (SP), cidade natal do médico -, tudo para evitar preocupações. “O dinheiro que eles me mandavam não dava para me manter, mas eu não falava nada para não preocupá-los. No final do curso, entrei no cheque especial e fiquei no vermelho, sem eles saberem.”





Para juntar recursos, Matsuoka aproveitou as férias do quarto ano da graduação e trabalhou três meses no Japão. “Fui cortar peito de frango em uma indústria alimentícia. Trabalhava 15 horas por dia e ganhava 10 dólares por hora. Em três meses, paguei as passagens e voltei com 2 mil dólares. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho braçal antes, mas estava precisando.”





Após as dificuldades e com a residência concluída, o médico se mudou para Sorocaba (SP), onde trabalhou em cinco empregos ao mesmo tempo, como concursado nas prefeituras de Sorocaba e Votorantim (SP); médico preceptor na PUC-SP; e médico nos hospitais Regional e Evangélico de Sorocaba. Segundo ele, ao longo de sua trajetória, passou em cerca de dez concursos públicos.





Atualmente, é concursado na Prefeitura de Maringá (Noroeste), trabalho que divide com a docência na UEL e com os plantões no HU. Mesmo não sendo londrinense nato, considera-se como tal pelo amor que tem ao município. "Me considero mais londrinense, porque fiz a faculdade e voltei de novo."