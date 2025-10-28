Menina londrinense de 10 anos detecta asteroides e recebe medalha em Brasília

A londrinense Elisa Delalibera Soni, de 10 anos, recebeu na última quarta-feira (22) uma medalha em Brasília (DF) por sua participação no Programa Caça Asteroides, promovido pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) em parceria com a Nasa . A estudante detectou dois asteroides - um em fase provisória e outro preliminar - a partir de imagens captadas por um telescópio localizado no Havaí (EUA). Agora, a menina aguarda o processo de confirmação do ineditismo do achado.





De acordo com o programa, uma detecção preliminar não é considerada 100% uma descoberta, o que não tira a importância do trabalho da londrinense. O processo até a confirmação é longo, mas Elisa está no caminho. As etapas são: Preliminar, Provisório, Numerado e Batizado. Durante as checagens, os cientistas averiguam se o asteroide preliminar está vinculado a um outro já conhecido ou se foi encontrado anteriormente por um observatório diferente.



