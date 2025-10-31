Mês de novembro começa com chuva na região de Londrina

O mês de novembro começará com tempo chuvoso no Paraná devido à atuação de alguns sistemas meteorológicos que já impactam o Estado desde as últimas semanas de outubro. Porém, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a tendência é de que, na segunda quinzena do mês, as cidades paranaenses finalmente tenham mais dias de sol e o tempo fique um pouco mais quente.





De acordo com Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, a oscilação Antártica, fenônemo que fez a chuva durar mais no Estado nas últimas semanas, permanecerá atuando. Por isso, o novo mês começará parecido com outubro: temperaturas mais baixas, frio em alguns momentos e chuvas significativas por várias horas.





“A oscilação Antártica acontece entre a Antártica e o sul da América do Sul. Na fase negativa este fenômeno favorece o deslocamento de mais frentes frias nesta época do ano pelo sul do Brasil e os sistemas convectivos se tornam mais frequentes, mais persistentes”, explica.

Primeiro dia





No primeiro dia de novembro, neste sábado, a probabilidade de ocorrência de chuva em Londrina é de 98%, sendo que as temperaturas vão oscilar entre 18ºC e 24ºC. O panorama deve se repetir no domingo (2). O sol deve retornar somente na terça (4), quando a previsão é de temperatura mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.





De acordo com o Simepar, temporais devem atingir todas as regiões paranaenses no sábado. Já no Finados, domingo, a chuva será mais abrangente e persistente em todo o Estado da madrugada até a tarde, e os maiores volumes de chuva, acima de 50 mm, estão previstos para as regiões Oeste, Noroeste, Norte, Centro e Campos Gerais.





A chuva virá acompanhada de raios e há a possibilidade de precipitação de granizo localizada nestas regiões, além de rajadas de vento ocasionais entre 50 km/h e 70 km/h. As tempestades se afastam na direção de São Paulo até a noite.





Retorno do sol





“Na segunda quinzena de novembro a tendência é de que tenhamos o retorno do sol, com predomínio de mais tempo seco do que chuvoso, e com isso as temperaturas vão voltar a subir. Então vamos ter uma gangorra ao longo do mês de novembro: vai começar com temperaturas baixas, frio, chuvoso, e depois terá mais espaço entre um período chuvoso e outro, trazendo a volta do calor em boa parte do estado do Paraná”, detalha Kneib.





Dados históricos





Em novembro o volume de chuvas na média histórica é mais baixo do que em outubro. O lugar onde mais chove historicamente no mês é a região ao redor de Antonina, que tem uma média de acumulado de chuvas para novembro entre 200 mm e 225 mm.

As regiões com menor acumulado de chuva historicamente no Paraná em novembro ficam ao redor de Cerro Azul e de Rio Negro, que tem volume entre 75 mm e 100 mm de chuva, em média.





Ao redor de Cândido de Abreu e em uma faixa próxima a Ponta Grossa e a Curitiba, além da região acima de Paranavaí, o volume de chuvas em novembro historicamente é de 100 mm a 125 mm. O acumulado histórico para o mês é de 175 mm a 200 mm no Sudoeste e próximo a Apucarana.





Já no Oeste e em uma faixa que vai até Londrina e até Guarapuava, o acumulado histórico para novembro é de 150 mm a 175 mm de chuva. As outras áreas da faixa norte e uma faixa que passa por Telêmaco Borba e União da Vitória tem média histórica de acumulado de chuva entre 125 mm e 150 mm em novembro.





Com relação às temperaturas médias, as mais baixas de novembro historicamente ficam ao redor de Curitiba, General Carneiro e Palmas, com valores entre 16°C e 18°C.





As mais altas são as do extremo Oeste e Noroeste, e ao redor de Cornélio Procópio, com valores entre 24°C e 26°C.



O Litoral, as outras áreas da faixa Norte e do Oeste tem temperatura média entre 22°C e 24°C, com exceção de Toledo e Cascavel que, assim como a faixa central do Estado e a área próximo a Francisco Beltrão, tem temperaturas médias historicamente entre 20°C e 22°C em novembro.





Os Campos Gerais ficam com temperatura média entre 18°C e 20°C.





As temperaturas mínimas de novembro, historicamente, são mais baixas em todo o Sul, Campos Gerais e parte oeste da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com valores em média entre 14°C e 16°C. Do Sudoeste, passando pelo Centro-Oeste até a faixa leste da RMC, as mínimas em novembro historicamente ficam em média entre 16°C e 18°C.





As mínimas mais altas do mês são no Norte, Noroeste e Litoral, em média entre 18°C e 20°C.





As temperaturas máximas de novembro, historicamente, são no extremo oeste e extremo noroeste, acima dos 30°C. Em metade do estado, em uma faixa que vai do Sudoeste até o Norte, passando por Guarapuava e Telêmaco Borba, a média das temperaturas máximas historicamente fica entre 28°C e 30°C.





No Litoral e em uma faixa que passa pelos Campos Gerais até Pato Branco, a média das máximas fica entre 26°C e 28°C. A menor média de temperaturas máximas em novembro no Paraná fica para a Região Metropolitana de Curitiba e o Sul, entre 24°C e 26°C.

“Em novembro chove menos que outubro, então não teremos tanta frequência de dias chuvosos. O calor fica mais marcante, principalmente no interior do estado. As faixas Oeste e Norte já começam a registrar vários dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C, o que deixa o tempo mais agradável. Mesmo no Leste, a tendência é de que as tardes e as noites não sejam tão geladas quanto o mês de outubro”, ressalta Kneib.