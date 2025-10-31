Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tempo fechado

Mês de novembro começa com chuva na região de Londrina

Redação Bonde
31 out 2025 às 15:29

Compartilhar notícia

Claudemir Scalone
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O mês de novembro começará com tempo chuvoso no Paraná devido à atuação de alguns sistemas meteorológicos que já impactam o Estado desde as últimas semanas de outubro. Porém, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a tendência é de que, na segunda quinzena do mês, as cidades paranaenses finalmente tenham mais dias de sol e o tempo fique um pouco mais quente.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

De acordo com Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, a oscilação Antártica, fenônemo que fez a chuva durar mais no Estado nas últimas semanas, permanecerá atuando. Por isso, o novo mês começará parecido com outubro: temperaturas mais baixas, frio em alguns momentos e chuvas significativas por várias horas.


“A oscilação Antártica acontece entre a Antártica e o sul da América do Sul. Na fase negativa este fenômeno favorece o deslocamento de mais frentes frias nesta época do ano pelo sul do Brasil e os sistemas convectivos se tornam mais frequentes, mais persistentes”, explica.

Publicidade


Primeiro dia


Publicidade

No primeiro dia de novembro, neste sábado, a probabilidade de ocorrência de chuva em Londrina é de 98%, sendo que as temperaturas vão oscilar entre 18ºC e 24ºC. O panorama deve se repetir no domingo (2). O sol deve retornar somente na terça (4), quando a previsão é de temperatura mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.


Publicidade

De acordo com o Simepar, temporais devem atingir todas as regiões paranaenses no sábado. Já no Finados, domingo, a chuva será mais abrangente e persistente em todo o Estado da madrugada até a tarde, e os maiores volumes de chuva, acima de 50 mm, estão previstos para as regiões Oeste, Noroeste, Norte, Centro e Campos Gerais.


Publicidade

A chuva virá acompanhada de raios e há a possibilidade de precipitação de granizo localizada nestas regiões, além de rajadas de vento ocasionais entre 50 km/h e 70 km/h. As tempestades se afastam na direção de São Paulo até a noite.


Publicidade

Retorno do sol


“Na segunda quinzena de novembro a tendência é de que tenhamos o retorno do sol, com predomínio de mais tempo seco do que chuvoso, e com isso as temperaturas vão voltar a subir. Então vamos ter uma gangorra ao longo do mês de novembro: vai começar com temperaturas baixas, frio, chuvoso, e depois terá mais espaço entre um período chuvoso e outro, trazendo a volta do calor em boa parte do estado do Paraná”, detalha Kneib.


Dados históricos


Em novembro o volume de chuvas na média histórica é mais baixo do que em outubro. O lugar onde mais chove historicamente no mês é a região ao redor de Antonina, que tem uma média de acumulado de chuvas para novembro entre 200 mm e 225 mm.

Publicidade


As regiões com menor acumulado de chuva historicamente no Paraná em novembro ficam ao redor de Cerro Azul e de Rio Negro, que tem volume entre 75 mm e 100 mm de chuva, em média.


Ao redor de Cândido de Abreu e em uma faixa próxima a Ponta Grossa e a Curitiba, além da região acima de Paranavaí, o volume de chuvas em novembro historicamente é de 100 mm a 125 mm. O acumulado histórico para o mês é de 175 mm a 200 mm no Sudoeste e próximo a Apucarana.


Já no Oeste e em uma faixa que vai até Londrina e até Guarapuava, o acumulado histórico para novembro é de 150 mm a 175 mm de chuva. As outras áreas da faixa norte e uma faixa que passa por Telêmaco Borba e União da Vitória tem média histórica de acumulado de chuva entre 125 mm e 150 mm em novembro.


Com relação às temperaturas médias, as mais baixas de novembro historicamente ficam ao redor de Curitiba, General Carneiro e Palmas, com valores entre 16°C e 18°C.


As mais altas são as do extremo Oeste e Noroeste, e ao redor de Cornélio Procópio, com valores entre 24°C e 26°C.


O Litoral, as outras áreas da faixa Norte e do Oeste tem temperatura média entre 22°C e 24°C, com exceção de Toledo e Cascavel que, assim como a faixa central do Estado e a área próximo a Francisco Beltrão, tem temperaturas médias historicamente entre 20°C e 22°C em novembro.


Os Campos Gerais ficam com temperatura média entre 18°C e 20°C.


As temperaturas mínimas de novembro, historicamente, são mais baixas em todo o Sul, Campos Gerais e parte oeste da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com valores em média entre 14°C e 16°C. Do Sudoeste, passando pelo Centro-Oeste até a faixa leste da RMC, as mínimas em novembro historicamente ficam em média entre 16°C e 18°C.


As mínimas mais altas do mês são no Norte, Noroeste e Litoral, em média entre 18°C e 20°C.


As temperaturas máximas de novembro, historicamente, são no extremo oeste e extremo noroeste, acima dos 30°C. Em metade do estado, em uma faixa que vai do Sudoeste até o Norte, passando por Guarapuava e Telêmaco Borba, a média das temperaturas máximas historicamente fica entre 28°C e 30°C.


No Litoral e em uma faixa que passa pelos Campos Gerais até Pato Branco, a média das máximas fica entre 26°C e 28°C. A menor média de temperaturas máximas em novembro no Paraná fica para a Região Metropolitana de Curitiba e o Sul, entre 24°C e 26°C.

Cadastre-se em nossa newsletter


“Em novembro chove menos que outubro, então não teremos tanta frequência de dias chuvosos. O calor fica mais marcante, principalmente no interior do estado. As faixas Oeste e Norte já começam a registrar vários dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C, o que deixa o tempo mais agradável. Mesmo no Leste, a tendência é de que as tardes e as noites não sejam tão geladas quanto o mês de outubro”, ressalta Kneib.

novembro Londrina chuva Chuvas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas