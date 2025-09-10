Prefeitura de Londrina faz limpeza no Aterro do Lago para tentar conter inundações

A Secretaria de Obras está fazendo a limpeza das áreas mais críticas do sistema de drenagem do Lago Igapó 2 na tentativa de minimizar os impactos causados pelas chuvas - que se tornam mais frequentes com o início da primavera - nas vias que margeiam o lago na Zona Sul de Londrina. Nesta quarta-feira (10), a reportagem foi até o Aterro do Lago Igapó, ponto em que os trabalhos estão concentrados no momento, para entender a opinião de quem enfrenta os efeitos dos alagamentos na prática.





Administradora de um restaurante na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, Yasmin Monique Lima de Souza, 30, explica que os alagamentos já são considerados normais por quem vive na região, já que ao menos duas vezes por ano a água sobe e atinge comércios e residências. Há 12 anos na mesma rua, eles optaram por alugar outro espaço há cerca de sete anos em um trecho mais alto da rua por conta do problema. Entretanto, o transtorno continua.

Ela relata que já viu a água chegar a quase três metros de altura em dias de chuva mais volumosa, cobrindo os carros estacionados na rua. “As pessoas perdem muitas coisas porque a água entra dentro de casa”, afirma, detalhando que os casos são mais frequentes nos meses de setembro e março, o que já coloca todo mundo em estado de alerta. “Quando o lago começa a subir, a gente já vai tirando as coisas da rua”, explica.





Ela garante que todos os moradores ficam atentos ao nível dos córregos quando começa a chover, já que a água sobe de repente. “Você acha que vai baixar o nível, mas na hora que vê já está inundando tudo”, lamenta. Além disso, ela afirma que a prefeitura não costuma fazer a limpeza dos galhos e folhas que se acumulam e acabam entupindo as tubulações, impedindo o fluxo da água.

Souza também afirma que em mais de uma oportunidade eles precisaram interromper a entrega de marmitas por conta da água, já que era impossível o entregador fazer a retirada dos pedidos. “Só traz prejuízo para a gente”, opina.



