Mesmo com resultados ruins, Londrina EC vê público crescer no Estádio do Café

Se os resultados dentro de campo ficaram longe do planejado, o Londrina tem algo para comemorar em 2024: a volta do torcedor ao estádio do Café.





A média ainda está distante do potencial da torcida alviceleste, mas o clube entende que a cidade voltou a abraçar o LEC, após anos de uma relação desgastante com a antiga parceira.



Publicidade





O Londrina terminou a Série C com a sétima melhor média de público entre os 20 participantes do Brasileiro. Em 13 jogos, o público total foi de 42.665 pessoas, o que dá uma média de 3.282 torcedores por partida.







Após um início com públicos pequenos, o LEC viu a torcida aumentar na reta final e nos jogos decisivos da Série C. Na última rodada da primeira fase, o Tubarão precisava vencer o Náutico para se classificar e contou com o apoio de quase seis mil torcedores no Café - 5.849 pessoas.

Na abertura do quadrangular final - derrota para o Athletic por 3 a 2 -, o LEC teve o maior público do Brasileiro, com 10.515 torcedores. Contra o Ypiranga, foram 5.010 torcedores e diante da Ferroviária o público foi de 9.444.





Em todas estas partidas decisivas o LEC fez promoção no valor dos ingressos e colocou bilhetes a venda a partir de R$ 10 a arquibancada e R$ 30, as cadeiras.

O Londrina já tinha visto também o público aumentar no Campeonato Paranaense, primeira competição após a saída da antiga gestora do futebol do clube, a SM Sports. No Estadual, o Alviceleste terminou com a quinta melhor média de público: 4.180 torcedores.





Como comparação, na Série B do ano passado, quando o clube foi rebaixado, o Tubarão teve a pior média do Brasileiro: 916 pagantes por partida.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: