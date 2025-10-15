Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Cinco plataformas interditadas

Mesmo sem chuva, Terminal Rodoviário de Londrina segue pingando

Jéssica Sabbadini - Redação Bonde
15 out 2025 às 15:11

Compartilhar notícia

Foto: Jéssica Sabbadini
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Ao passar pela entrada do Terminal Rodoviário de Londrina, a mensagem é clara: o piso está molhado. Você pode pensar que se trata de uma limpeza ou de um usuário que derrubou o conteúdo de uma garrafa de água sobre o chão. Mas não é esse o caso. Entre domingo (12) e segunda-feira (13), a chuva acumulada na cidade foi de pouco mais de 80 milímetros, o que fez com que as goteiras tomassem conta da entrada da rodoviária. 


Nesta quarta-feira (15), dois dias depois da última visita, a reportagem esteve no local novamente e pôde constatar que o cenário é o mesmo: a rodoviária segue pingando. Mesmo com o tempo estável e sem chuva desde a terça-feira (14), o chão está molhado e as gotas pingam do piso superior, onde estão localizadas as plataformas de embarque e desembarque. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Foto: Jéssica Sabbadini


Além das placas indicando que o piso estava molhado, um balde também auxiliava a recolher a água. Em nota, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Londrina, confirmou que as goteiras vêm da laje que fica sob as plataformas 51, 52, 53, 54 e 55 e que, segundo a companhia, é a parte “mais afetada”. 


As cinco plataformas foram interditadas nesta terça-feira e as linhas remanejadas para outras plataformas que estavam vagas, sem prejuízo ao serviço prestado pelas empresas e aos usuários. A CMTU detalha que o principal problema não é a circulação dos ônibus no local, mas sim aqueles que ficam estacionados ou manobrando entre as plataformas. 

Publicidade


Foto: Jéssica Sabbadini


“Isso acaba colocando uma vibração que pode estar ajudando a comprometer uma parte daquela estrutura, isso em função da área de manobra e o peso desses veículos”, explica. Segundo a companhia, os ônibus atuais possuem 15 metros de comprimento, dois andares e vários eixos.


“Com a simples remoção daquelas plataformas é possível aliviar um pouco a pressão sobre a laje, o que pode reduzir a infiltração da água. Esta é a primeira solução paliativa para o caso”, complementa a nota. Entretanto, o CMTU aponta que o problema com as goteiras não vem exclusivamente do sobrepeso dos ônibus, já que existe ali um problema estrutural antigo e que persiste desde a inauguração da rodoviária, em 1988. 

Publicidade


“Nunca foi realizada uma reforma efetiva com o objetivo de resolver definitivamente essa questão. De fato, o tráfego de ônibus pesados sobre as lajes das plataformas contribui para o agravamento do problema, mas não é sua causa principal”, aponta o município.


Medida emergencial

Publicidade


Como medida emergencial, a CMTU disse à reportagem que será feita uma tentativa de impermeabilização em alguns pontos no teto da entrada da rodoviária para “avaliar o comportamento da estrutura com essa intervenção”. 


O trabalho deve levar, inicialmente, cerca de 40 dias para ser concluído, o que depende de alguns, alerta a companhia, como a diminuição do volume de chuva. “No entanto, é importante destacar que não há garantia de solução definitiva. A ação visa apenas reduzir os efeitos das infiltrações”, complementou a nota encaminhada pela CMTU. 

Publicidade


Foto: Jéssica Sabbadini

Para muito além das goteiras, infiltrações e piso molhado, o Terminal Rodoviário de Londrina também enfrenta outros problemas relacionados, principalmente, ao tempo e à falta de uma revitalização nas estruturas. No banheiro feminino ao lado das escadas de acesso ao piso superior, a passagem do tempo está marcada nas paredes e nos vasos sanitários. 


Foto: Jéssica Sabbadini


A maioria dos vasos estão amarelados e não possuem tampas para serem fechadas após o uso. Nas paredes, faltam azulejos e para dar descarga é necessário apertar uma espécie de parafuso, já que a parte externa da válvula de descarga não existe mais em quase nenhum dos banheiros. Além disso, algumas saboneteiras estão quebradas e parte da pedra das pias foi removida. 

Publicidade


Foto: Jéssica Sabbadini


Apesar disso, o cheiro característico dos banheiros públicos não era dos piores. Era possível permanecer ali sem precisar prender a respiração. Uma funcionária da limpeza trabalhava no local enquanto a reportagem estava lá. O chão estava limpo e com papel higiênico em todas as cabines. 


Do outro lado do jardim, os dois banheiros, tanto o masculino quanto o feminino, estavam fechados para manutenção. Pelo menos era o que dizia a placa em frente aos sanitários. Uma passageira reclamou da situação para a reportagem. Ela disse que são poucos banheiros na rodoviária, sendo que é necessário ficar “caçando”. 

Publicidade


Foto: Jéssica Sabbadini


A CMTU disse que não há previsão e nem prazo para a publicação de edital para a revitalização da rodoviária. 


Na avaliação da maioria dos usuários, a percepção é positiva, principalmente se comparada a outras rodoviárias espalhadas pelo Brasil. A aposentada Márcia de Souza, 61, afirma que não vê problemas “tão grandes” no Terminal Rodoviário de Londrina, já que o embarque e o desembarque funcionam bem. Quanto à estrutura, ela diz que não repara tanto, mas opina que o local merecia ao menos uma pintura. 


Foto: Jéssica Sabbadini


Entre os comerciantes que trabalham na rodoviária, é possível sentir até mesmo um receio em falar dos problemas. A reportagem tentou ouvir alguns, mas a resposta era negativa e o conselho dado era o de “procurar a administração”. 

Cadastre-se em nossa newsletter


De acordo com a CMTU, a rodoviária possui 32 lojas e outros três espaços comerciais, sendo que, no momento, 24 estão ocupados com prestadores de serviço, lojas, lanchonetes, sorveterias, caixas eletrônicos, fraldário, entre outros. Ao caminhar pelo saguão, é possível notar muitos estandes lacrados. 


Londrina goteiras na rodoviária rodoviaria Rodoviária de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas