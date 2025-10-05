Milhares de veículos participam da tradicional Carreata da Padroeira em Londrina

“Esse momento já é dos mais tradicionais do Santuário, dentro da programação da Festa da Padroeira. Percebemos que a cada ano há mais adesão, tanto dos motoristas que vão até a saída da carreata e acompanham o trajeto quanto dos que ficam esperando na Rua Tietê a chegada do cortejo para o início da bênção”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. Participaram carros, motocicletas, bicicletas e até caminhões, além das pessoas que paravam para receberem a bênção ao longo do caminho, muitas das quais com testemunhos de fé, cura e devoção.
O padre Rodolfo destacou o apoio do poder público e destacou a presença, em diferentes pontos da peregrinação, de equipes da Guarda Municipal, da PM (Polícia Militar) e da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). “Além disso, os motoristas ao longo do caminho, que cruzaram a carreata, manifestaram apoio e pediram bênçãos. Isso é muito bonito de ver, a fé do povo à Mãe de Jesus”, afirma o padre. A programação da Festa da Padroeira segue com a novena e outras atividades.
Vésperas
No sábado (11) será realizada uma liturgia especial, as Vésperas Solenes. Na ocasião, criou-se uma tradição, que é a troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, um costume herdado do Santuário Nacional. A cada ano, uma família doa o manto. Desta vez, é a família Biz, participante do Santuário há várias décadas.
Dia 12 de outubro
A programação do Dia da Padroeira começa à meia noite com o terço dos homens. As missas seguem nos horários estabelecidos nos últimos anos: 5h, 7h, 9h, 10h30, 13h30, 15h e 17h. Às 12h haverá a consagração das crianças, já que no dia 12 de outubro também é celebrado o Dia das Crianças. Após a missa das 17h haverá a tradicional procissão pelas ruas da Vila Nova, seguida da sempre emocionante coroação de Nossa Senhora, que inicia tão logo a procissão chega ao Santuário, entre 19h30 e 20h.
Durante a Festa da Padroeira, funciona a praça de alimentação o tempo todo, com diversas opções de salgados e outras comidas, além de água, suco e refrigerante. No bazar, também serão vendidos pipoca e sorvete, além dos objetos religiosos de devoção. Ao longo do dia, padres e diáconos abençoarão os objetos dos peregrinos. Também estará aberta a Sala de Promessas para quem quiser deixar algum objeto que represente uma cura ou graça, além do velário, onde as pessoas poderão comprar velas e acendê-las em intercessão.
Santuário
O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.