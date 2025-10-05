Milhares de veículos participam da tradicional Carreata da Padroeira em Londrina

Milhares de veículos participaram da já tradicional Carreata da Padroeira seguida de bênção dos veículos. Neste ano, a concentração teve início na paróquia Santo Antônio, da Warta, na manhã de domingo (5).





Após a missa, a carreata saiu com diversos grupos de motociclistas e caminhões, passando pela Rodovia Carlos João Strass, pela Avenida Duque de Caxias, depois em frente à Catedral até chegar ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, onde padres e diáconos deram a bênção aos motoristas.





“Esse momento já é dos mais tradicionais do Santuário, dentro da programação da Festa da Padroeira. Percebemos que a cada ano há mais adesão, tanto dos motoristas que vão até a saída da carreata e acompanham o trajeto quanto dos que ficam esperando na Rua Tietê a chegada do cortejo para o início da bênção”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. Participaram carros, motocicletas, bicicletas e até caminhões, além das pessoas que paravam para receberem a bênção ao longo do caminho, muitas das quais com testemunhos de fé, cura e devoção.





O padre Rodolfo destacou o apoio do poder público e destacou a presença, em diferentes pontos da peregrinação, de equipes da Guarda Municipal, da PM (Polícia Militar) e da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). “Além disso, os motoristas ao longo do caminho, que cruzaram a carreata, manifestaram apoio e pediram bênçãos. Isso é muito bonito de ver, a fé do povo à Mãe de Jesus”, afirma o padre. A programação da Festa da Padroeira segue com a novena e outras atividades.

Vésperas





No sábado (11) será realizada uma liturgia especial, as Vésperas Solenes. Na ocasião, criou-se uma tradição, que é a troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, um costume herdado do Santuário Nacional. A cada ano, uma família doa o manto. Desta vez, é a família Biz, participante do Santuário há várias décadas.

