Mocó na Zona Leste de Londrina, antiga Casa da Mulher será revitalizada

A antiga Casa da Mulher, localizada na rua Mário Bonalume, no Jardim do Leste, será revitalizada após mais de uma década de abandono. A informação foi repassada nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Tiago Amaral (PSD) aos vereadores Chavão (Republicanos), Marinho (PL) e Régis Choucino (PP), que compõem a Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência da CML (Câmara Municipal de Londrina).





O terreno abriga duas residências — uma maior, construída em 1956, e outra menor, da década de 1960. A tendência é que a primeira seja revitalizada e para receber o CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), enquanto a segunda seja demolida. O projeto de reforma será desenvolvido pela Cohab (Companhia Municipal de Habitação de Londrina) e deverá receber recurso estadual de R$ 1 milhão.

A proposta da Prefeitura de Londrina é que o local também receba a Casa da Mulher Paranaense, com obra estimada em quase R$ 2 milhões.

A relevância histórica das casas foi ressaltada em 2016 pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), que, após vistoria, destacou que os imóveis representam as propriedades cafeeiras da zona leste de Londrina e solicitou a recuperação de ambas as residências. À época, o Instituto defendeu que o município preservasse os “bens que contribuam para a memória da cidade”.





Nos últimos anos, o terreno da rua Mário Bonalume sofreu com o abandono. Com acúmulo de lixo, acabou se tornando ponto de encontro para usuários de drogas, o que gerou uma série de reclamações dos moradores, que relatam aumento da insegurança. A Secretaria Municipal de Educação chegou a manifestar interesse no espaço para construir uma creche, mas o projeto não saiu do papel.

ALCEU MALUCELLI

Em relação ao antigo Centro de Ginástica Artística Alceu Malucelli, na área central, a promessa da Prefeitura é realizar uma nova vistoria nos próximos dias. A FOLHA mostrou que, em julho, a Defesa Civil recomendou a demolição de parte da estrutura, atingida por um incêndio em 2017. O espaço está abandonado desde 2015.





De acordo com Chavão, que preside a comissão da CML, a tendência é que um grupo formado por vereadores e secretários vá ao local para decidir os próximos passos. A ideia, segundo ele, é avaliar se tudo irá abaixo ou se há algum espaço que possa ser aproveitado no futuro.

“A Defesa Civil destacou que a parte metálica tem que ser demolida, e o prefeito, junto com o secretário de Obras, avaliou no local que alguns setores podem ser reutilizados”, afirma Chavão, que lembra das restrições para construir em área de fundo de vale, como é o caso. “Vamos in loco para trazer uma resposta definitiva.”

CENTRO DE SAÚDE





O encontro entre o prefeito e os vereadores também serviu para discutir o destino do terreno que abrigava o Centro de Saúde Especial Bárbara Daher, no Jardim do Sol. O imóvel, que se tornou mocó, foi demolido em julho. A proposta é construir no local o Centro de Bem-estar Animal, que já tem R$ 6 milhões liberados pela Secretaria de Estado das Cidades. O projeto do edifício, que inicialmente seria implantado na zona norte da cidade, passa por adaptações para atender às características da nova área.



