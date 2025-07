Mocó na Zona Leste de Londrina, Casa da Mulher segue sem previsão de reforma

A antiga Casa da Mulher, localizada na rua Mário Bonalume, na zona leste de Londrina, segue sem previsão de reforma ou de uso pelo poder público. O local pertence ao município e está abandonado há mais de uma década, sendo utilizado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas — o que vem gerando dor de cabeça para os moradores da região.





No começo de julho, o espaço foi alvo de uma vistoria da CML (Câmara Municipal de Londrina), ocasião em que os vereadores cobraram a destinação do espaço e de outros imóveis públicos abandonados — como o antigo Centro de Ginástica Artística Alceu Malucelli, na área central, que também acabou se tornando um mocó.

O imóvel da zona leste, que possui duas residências, chegou a ser cogitado pela Secretaria Municipal de Educação para abrigar uma creche, mas o projeto não saiu do papel. A FOLHA confirmou que o espaço foi incluído em um contrato de reformas, manutenções e reparações corretivas em edificações públicas, próprias ou alugadas. No entanto, o local acabou retornando à posse da DGBM (Diretoria Geral de Bens do Município), vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Pública. Portanto, não há previsão de reforma.





Após reportagem publicada pela FOLHA em junho, a Prefeitura informou, por meio de nota, que pediria prioridade à pasta de Obras para providenciar o fechamento do terreno — que teve o portão furtado —, mas isso ainda não ocorreu, segundo um morador ouvido nesta segunda-feira (21) pela reportagem.

As residências, de acordo com o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), têm valor histórico e representam antigas sedes cafeeiras da zona leste de Londrina. Elas pertenceram a uma família de imigrantes japoneses e, atualmente, não estão inventariadas nem protegidas por tombamento.





