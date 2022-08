Moradora do Aparecidinha sonha em ganhar vestido de noiva para casamento no próximo sábado

Um sonho de menina, mas que por muitos anos foi ficando para trás. Se um dia Rosângela Rodrigues Farias de Moraes, 36, fantasiou o começo de uma nova vida, com certeza em algum momento ela estava vestida de noiva. E esse dia está perto de acontecer.





Ela se casará no civil no dia 10 de setembro e decidiu correr atrás do antigo sonho de se casar com um vestido de noiva, além de todo o preparo do cabelo, maquiagem e unhas. “Chamam de 'um dia de noiva'. Meu desejo é casar com tudo que se tem direito. Como em um conto de fadas mesmo”, diz.

Rosângela conheceu o noivo Alessandro Aparecido Rosa, 42, quando moravam em São Pedro, no interior de São Paulo. Eles começaram a namorar em 2006, mas Rosa acabou se envolvendo com o crime e ficou preso por alguns anos. Mesmo com os obstáculos, construíram uma família e agora decidiram oficializar a união, até mesmo pela superação de Rosa.





“Ou ele escolhia a vida que estava levando ou escolhia a família. Faz cinco anos que ele mudou, se afastando de tudo o que nos fazia mal. Entramos para a Igreja e ele conseguiu um bom emprego com carteira assinada. Além do amor e das nossas superações, a gente quer seguir na Igreja, participar das atividades e o casamento vem fortalecer tudo isso”, comenta a noiva.







A família vive no assentamento do Aparecidinha, na zona norte de Londrina, com pouco mais que um salário mínimo por mês. A vida simples, segundo Rosângela, “não traz o desejo por nada de luxo. A gente pensa mesmo em reunir alguns amigos no quintal de casa, depois do cartório, para um almoço com arroz, maionese, uma farofa e cada um traz um pouco de carne para o churrasco”, afirma.







