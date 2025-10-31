Morre aos 68 anos Alvino Filho, advogado e ex-dirigente do Londrina EC

O ex-presidente do Conselho Deliberativo do Londrina Esporte Clube, Alvino Aparecido Filho, faleceu nesta sexta-feira (31), aos 68 anos, em decorrência de complicações da diabetes. Formado em direito pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) em 1982, Alvino iniciou sua trajetória no clube na década de 1990, quando assumiu o cargo de diretor jurídico.





Publicidade

Publicidade

Ele integrou a diretoria em 1992, ano em que o Tubarão conquistou o título paranaense diante do União Bandeirante. Nove anos depois, em 2001, tornou-se presidente do Conselho Deliberativo, durante a gestão de Osvaldo Sestário à frente do clube. Na ocasião, em entrevista à FOLHA, destacou a importância de unir todos os setores em prol do LEC.





Em 2022, durante a comemoração dos 30 anos do título estadual de 1992, Alvino participou do reencontro entre ex-dirigentes e jogadores no VGD. Nas redes sociais, publicou uma foto segurando a taça da conquista e escreveu: “Memorável reencontro no museu do Tubarão, com amigos de jornada”. No mesmo ano, também marcou presença na última eleição do clube.

Publicidade





Além de sua ligação com o Londrina, Alvino Filho teve atuação destacada na comunidade. Foi um advogado reconhecido na cidade, além de presidir o Conselho Comunitário de Segurança e o Rotary Club de Londrina.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

O velório de Alvino Aparecido Filho ocorre no Templo Maçônico de Londrina até este sábado (1º). A cremação está prevista para as 10h, no Crematorium Londrina.