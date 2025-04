Morre aos 73 anos o jornalista ex-Folha de Londrina Joel Guimarães

O jornalista Joel dos Santos Guimaraes faleceu neste domingo (23) em Ubatuba (SP), aos 73 anos. Ex-repórter da Folha de Londrina entre os anos 1970 e 1980, ele produziu grandes reportagens locais e estaduais, especialmente sobre os conflitos no Oeste do Paraná e na fronteira com o Paraguai, destacando-se por ter sido um defensor dos direitos humanos, dos direitos à terra e um dos profissionais de imprensa engajado na luta pela anistia e pela volta ao Brasil dos exilados políticos após o golpe de 1964.





Também foi um dos criadores da Cooperativa de Jornalistas do Norte do Paraná, além de ter sido correspondente de O Globo na cidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nos anos 1990 mudou-se para São Paulo, onde foi chefe de reportagem e editor de Economia de O Globo.

Nos últimos anos viveu entre Taquatinga( DF) e Ubatuba (SP), onde mora parte de sua família. Joel Guimarães deixa filhos, netos e uma bisneta.





Seu corpo será sepultado na tarde desta segunda-feira (24), em Ubatuba (SP).