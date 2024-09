Morre em Curitiba Luiz Geraldo Mazza, colunista de política da Folha de Londrina

Morreu nesta quarta-feira (11), em Curitiba, o jornalista Luiz Geraldo Mazza, aos 93 anos. Ele estava internado no hospital São Lucas, há 60 dias. Considerado uma referência para o jornalismo paranaense, Mazza era colunista de política da Folha de Londrina desde 1970 e comentarista da Rádio CBN Curitiba.





Foram mais de 70 anos de carreira. Sua chegada na imprensa foi feita de forma quase que natural em seu tempo. Apaixonado pelas letras, viu no Direito a sua formação intelectual. Diplomado em 1954 na Universidade Federal do Paraná, já ocupava as páginas nos jornais.

Pode-se dizer que trabalhou em quase todos os jornais que circularam no Estado. Estava na primeira equipe do extinto “Diário do Paraná”, do grupo dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Também fez carreira no “Última Hora”, de Samuel Wainer, e teve coluna semanal na “Folha de São Paulo”, somente para listar alguns.





No jornalismo, exerceu todas as funções: repórter, chefe de reportagem, editor, chefe de redação. Mas, como colunista de opinião, ganhou boa parte da vida. Na TV, também fez história, desde os primórdios, até dirigir, por dez anos, o telejornalismo da TV Paranaense Canal 12.





