Morre em Londrina o professor e ex-vereador do Município Jamil Hatti

O empresário, ex-vereador e professor Jamil Hatti, 83, morreu nesta terça-feira (10) em Londrina. O velório está previsto para começar às 7h desta quarta-feira (11) no Cemitério Parque das Allamandas, na zona oeste de Londrina e o sepultamento está marcado para as 16h de quarta, no Cemitério São Pedro.







Jamil era professor de inglês e português. Fundador do Curso e Colégio Sigma, a sua trajetória está ligada ao empreendedorismo e educação em Londrina. Jamil nasceu e foi criado em São Paulo, de onde saiu em 1964, fugindo da ditadura militar. Escondido em Mandaguari, ele ficou na cidade por três anos até se mudar para Londrina em 1967.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: