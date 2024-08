Morre no HU de Londrina motorista envolvido em acidente que matou mãe e filha em Ibiporã

Morreu neste sábado (24), no HU (Hospital Universitário) de Londrina, Eder Henrique, 39, o motorista envolvido no atropelamento de uma família em Ibiporã (região metropolitana de Londrina) no último dia 27 de julho. Ele estava internado desde então na unidade hospitalar, que confirmou o óbito por meio da assessoria de imprensa.





Segundo informou a PC (Polícia Civil), ele estava com a CNH (Carteira Nacional de Habitação) cassada.

Na noite daquele sábado, 27 de julho, a caminhonete desgovernada que ele conduzia invadiu uma calçada e atropelou quatro pessoas da mesma família que confraternizavam em uma mesa na entrada de uma costelaria, que ficou destruída. Rosana Fávaro, 45, e Sofia Caroline, 20, mãe e filha, morreram na hora. O marido, Edson Mariano, e o primo, Roberto Fávaro Ledo, 58, sobreviveram.





No dia 7 de agosto, Edson Mariano recebeu alta do hospital Evangélico de Londrina. Ele teve a perna direita amputada e foi transferido para Icaraíma (Noroeste), onde a filha mais nova mora. Já Roberto Fávaro Ledo saiu do HU no último dia 3. O sobrevivente, que sofreu lesões gravíssimas nos órgãos abdominais, segue a recuperação em Ibiporã, junto da família.