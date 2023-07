Morre pioneiro do Santuário da Vila Nova de Londrina

Aos 92 anos e depois de uma vida de contribuição ao hoje Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, região central de Londrina, morreu o pioneiro João Satim. Viúvo há alguns anos, ele foi casado com Isaura Aparecida Nalin, filha de Benjamin Nalin, que construiu a primeira capelinha de madeira e doou os terrenos onde hoje está construída a igreja de alvenaria.





O velório será nesta quinta-feira (6), a partir das 13h, na Capela 2 da Acesf. O sepultamento será no Cemitério São Pedro, às 17h. E a missa de sétimo dia já está marcada no Santuário, na quarta-feira (12), às 19h.

“Estou em oração pela família e pela alma dele. Foi um pioneiro que ajudou a construir as bases do Santuário hoje. Um homem de muita fé e um verdadeiro santo. Ele recebeu a unção dos enfermos e a comunhão antes de ser hospitalizado. Junto com a ministra, fiz uma visita pastoral a ele, agradecemos por todo o seu trabalho e louvamos por sua vida”, detalha o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





Em 2021, quando o Santuário inaugurou o Ano Jubilar, João Satim foi um dos pioneiros homenageados. Fotografado pelo paroquiano Wanderley Tolomi, ele aparece de máscara sentado num dos bancos da igreja.





Satim também foi um dos entrevistados para o livro “Trajetória de Fé – Da capelinha ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida”, escrito pelo jornalista Fábio Luporini. Foi o pioneiro quem relembrou algumas das memórias e lembranças mais importantes do início da comunidade, desde que a capelinha foi construída por seu sogro, em 1940.





