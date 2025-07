Morte de carpas ornamentais em lago do PAI será investigada em Londrina

A morte de pelo menos 30 carpas ornamentais do lago do PAI (Pronto Atendimento Infantil), na região central de Londrina, será investigada pela Prefeitura. As imagens dos peixes mortos que começaram a circular nesta quarta-feira (30), foram feitas durante o processo de limpeza do tanque. As carpas foram colocadas no espaço do PAI em 2020, quando a unidade de saúde foi revitalizada.





Uma fonte ouvida pela FOLHA afirmou que a morte das carpas não é comum, mesmo durante as limpezas anteriores. Segundo o relato, foi a mãe de uma criança quem percebeu os peixes mortos na manhã desta quarta e avisou a equipe do PAI.

A empresa contratada para cuidar da manutenção do lago receberá R$ 93 mil por um contrato de 12 meses. Durante a limpeza, a água foi retirada e os peixes sobreviventes foram realocados temporariamente em outro espaço.





Investigação e limpeza

Em nota encaminhada à reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que as carpas vinham sendo alimentadas regularmente e que, segundo a empresa contratada, a oxigenação da água estava dentro da normalidade.

“Para apurar a causa da morte das carpas, com todo o rigor que o caso merece, a empresa responsável pela manutenção do espaço vai enviar amostras dos peixes e da água a um laboratório especializado. O lago também vai passar por uma limpeza completa antes do retorno dos animais que sobreviveram”, afirma o texto.





O espaço abriga as carpas desde 2020, quando o lago foi adaptado para receber os peixes ornamentais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, durante o período sem empresa contratada, a limpeza era realizada de forma paliativa por servidores da própria pasta.

“Contudo, problemas técnicos crônicos, como filtros danificados e bombas inoperantes, impediam uma limpeza eficaz, somado ao fato de o lago ter sido projetado inicialmente como espelho d'água”, sustenta a secretaria.





Em dezembro de 2023, a diretoria responsável pela gestão do PAI iniciou um processo para contratar uma empresa terceirizada para cuidar do local, mas o procedimento não avançou e só foi retomado em 2025, com a assinatura do contrato no último dia 16 de julho.

Com o novo contrato, a limpeza será realizada três vezes por semana. A Secretaria de Saúde também garantiu a implementação de um “plano contínuo de manutenção preventiva e corretiva” para assegurar a saúde do ecossistema aquático e o bem-estar dos animais.





