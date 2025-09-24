Motoristas participam de benção dos veículos no Santuário Mariano de Londrina

Em um momento de fé e de proteção, uma multidão de fiéis participa da bênção dos veículos no Santuário Eucarístico Mariano, na Avenida Madre Leônia Milito, na Zona Sul de Londrina, durante toda esta quarta-feira (24). As consagrações seguem até às 18h30 e a expectativa é de reunir mais de 2,5 mil motoristas para receberem a intercessão de Madre Leônia Milito, protetora da vida no trânsito.

A irmã Maria do Carmo Duarte é a coordenadora do evento, que já está na 10ª edição e acontece dentro da Semana Nacional do Trânsito, e explica que o objetivo é abençoar os veículos e os motoristas com a intercessão de Madre Leônia Milito, que morreu em 1980 em um acidente de trânsito na BR-369, em Cambé. “A partir daí, o povo espontaneamente começou a pedir a intercessão dela como protetora da vida no trânsito”, detalha. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Ela complementa que são inúmeros os relatos de pessoas que estiveram em situações críticas após um acidente de trânsito, mas que receberam as graças de Madre Leônia Milito e retornam ao Santuário Eucarístico Mariano para agradecer. “Não só do trânsito, mas ela também é protetora da vida em geral, ela sempre foi uma pessoa que cuidou muito dos outros”, afirma, complementando que a imagem mais emblemática é a da madre sorrindo e abrindo os braços ao encontrar com alguma pessoa.



Foto: Jéssica Sabbadini



Publicidade Segundo a religiosa, o processo de beatificação caminha a passos largos no Vaticano, onde toda a documentação vai ser entregue em breve ao Colégios dos Cardeais. Nascida na Itália, Madre Leônia Milito veio para Londrina em 1957, onde fundou a Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claret, junto a Dom Geraldo Fernandes, arcebispo de Londrina, no ano seguinte.

Publicidade Durante a manhã, uma grande fila de veículos aguarda para entrar e receber a bênção no santuário através da oração e da água benta. Depois, cada um recebeu um panfleto com os mandamentos do motorista, escritos pelo Papa Bento XVI, e uma fita com o nome de Madre Leônia Milito para prender em algum lugar do veículo. A irmã Maria do Carmo Duarte afirma que os motoristas precisam estar em oração e com respeito à vida no trânsito. “Nós entregamos essa oração para que cada motorista reflita e pense na sua responsabilidade quando está na estrada”, afirma.

Publicidade

Foto: Jéssica Sabbadini



Para os fiéis, receber a bênção significa receber a proteção de Deus para enfrentar o trânsito, entretanto, o papel do motorista também é muito importante e deve ser de respeito e de educação com o próximo. A aposentada Patrícia Favaro, 57, garante que é a fé que a motiva a ir todos os anos receber a bênção no veículo. “Eu acredito que Jesus e Maria passam a frente e nos livram dos perrengues do trânsito”, afirma. Publicidade



Foto: Jéssica Sabbadini



Publicidade Para ela, o trânsito se torna perigoso por conta de motoristas imprudentes. “Se é um bom motorista, se é consciente e tem empatia pelo outro, o trânsito se torna tranquilo”, opina. Habilitada há mais de 35 anos, ela afirma que nunca recebeu uma multa ou esteve envolvida em acidentes de trânsito. E isso, segundo ela, é algo que sempre compartilhou com os filhos: nunca se envolve em conflitos desnecessários no trânsito.

Publicidade Em Londrina para visitar familiares, o aposentado Gilberto Nurchis Gonçalves, 65, aproveitou para receber a bênção no veículo, já que em breve vai pegar a estrada para retornar para a casa, em São Paulo. Muito emocionado, ele afirma que Deus é tudo em sua vida e por isso sempre está em busca de proteção para ele e para a família. Ele destaca que as rodovias que ligam os dois estados se tornam ainda mais perigosas por conta da imprudência dos motoristas.

“Tem que colocar nas mãos de Deus”, afirma o aposentado João Rodrigues Custódio, 71, sobre as situações perigosas que os motoristas enfrentam no dia a dia. Ele citou uma viagem recente que fez entre Londrina e Presidente Prudente (SP), em que no trecho de cerca de 160 quilômetros viu inúmeras situações de imprudência, cometidas principalmente por caminhoneiros. Inúmeros motoristas de veículos pesados, segundo ele, trafegam muito acima da velocidade permitida para a via, o que aumenta o risco de acidentes e de fatalidades no trânsito.



Foto: Jéssica Sabbadini



A aposentada Ivanete Verdade, 60, participa todo ano como voluntária e aproveita para trazer o carro para receber a bênção, costume que foi compartilhado com os filhos. “Eu acredito fortemente nas bênçãos de Madre Leônia, que é nossa futura santa”, afirma. Ela ressalta a importância de colocar o nome de Deus ao sair de casa, mas também reforça que os motoristas precisam ser prudentes e terem educação para que exista um trânsito mais seguro para todos. “O trânsito é uma arma, o carro é uma arma”, opina.



Foto: Jéssica Sabbadini



Além da bênção dos veículos, os fiéis também podem aproveitar para levar para casa pães, roscas e bolachas produzidas pelos voluntários do santuário até o final da tarde. Toda a renda, de acordo com Clarice Costa, 69, voluntária há mais de 10 anos, é revertida para as ações da igreja e em doações para as irmãs da África. A venda também é feita todas as quintas e sextas-feiras, a partir das 14h, no santuário. “Estar aqui ajuda mais a mim do que ao outro”, finaliza.



Foto: Jéssica Sabbadini