Motos com escapamentos irregulares 'tiram o sono e a paz' em Londrina

A GM (Guarda Municipal) de Londrina vem intensificando a fiscalização contra a poluição sonora na cidade. O Grupamento de Trânsito realizou, na noite da última quinta-feira (11), a primeira etapa da Operação Patrulha do Sossego em dois pontos estratégicos, tendo como alvos as motocicletas com escapamentos irregulares e excesso de ruídos.





As próximas ações estão sendo estudadas pela Secretaria Municipal de Defesa Social. Munícipes de diversas áreas reclamaram de situações recorrentes à FOLHA, zelando pelo anonimato por medo de retaliação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme o secretário da pasta, Felipe Juliani, a iniciativa partiu de demandas da população via 153 ou redes sociais, com solicitações de “uma patrulha específica para combater essa barulheira que as ‘motocas’ fazem na cidade, não só motos, mas também outros veículos".





De acordo com o órgão municipal, a GM recebe denúncias quanto a ruídos veiculares de diversos pontos da cidade, exemplificando as regiões leste e sul - com destaque para a Gleba Palhano.

Publicidade





ARREDORES DO LAGO NORTE





Publicidade

Uma moradora do Conjunto Milton Gavetti, região norte, contou que sofre há anos com motoristas, de carros e motos, nos arredores do Lago Norte, com escapamento adulterado e som alto. Disse que já pediu educadamente para que fizessem menos barulho, mas foi ameaçada e desistiu.





“Acontece todos os dias, com intensidade maior aos fins de semana, quando ficam a madrugada toda. Estão sempre em grupos fazendo arruaça”, informou. Segundo a mulher, o barulho é alto suficiente para “tirar o sono e a paz” dos moradores, contando que passa noites em claro com “nervosismo e medo de ameaças”.

Publicidade





A moradora explicou que a polícia já foi chamada várias vezes para atender as ocorrências, mas que “a viatura nem aparece no local”. “Quem liga pra fazer a denúncia tem que sair do endereço na hora e representar, para eles (policiais) poderem abordar. É isso que eles falam na ligação quando solicita uma viatura, então (o morador) acaba desfazendo a denúncia na hora mesmo, porque o pessoal tem medo. Como vai representar? Vão ver a pessoa saindo da casa e onde ela mora, infelizmente, são pessoas na grande maioria de má índole, então o pessoal fica com medo”, afirmou.



