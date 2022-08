Movimentadas, ruas ao redor do Hospital do Câncer de Londrina recebem recape

Oito ruas no entorno do HCL (Hospital do Câncer de Londrina) estão recebendo os serviços de recape asfáltico. Localizado no Jardim Petrópolis, na zona sul da cidade, o hospital gera um alto fluxo de veículos, vans e ônibus que transitam diariamente pelo bairro no transporte de pacientes.





Com o movimento, boa parte das ruas nas imediações do hospital estão com o asfalto deteriorado, como na rua Ataulfo de Paiva, onde mora Simone Queiroz. “A rua está bastante esburacada e piora quando chove. Em frente de casa mesmo, as pedras vão se soltando e eu vou retirando por conta própria, colocando no pé da minha árvore, mas a rua inteira está desse jeito. Será preciso refazer todo o asfalto mesmo. Tapar buraco não vai resolver”, comenta.

Para o proprietário de um restaurante na rua Almirante Tamandaré, próximo ao HCL, as melhorias no asfalto são sempre bem-vindas até porque acabam refletindo indiretamente no movimento do restaurante. “Para mim está ficando uma maravilha. O bairro recebe muita gente, inclusive veículos pesados, então o serviço veio em boa hora”, afirma.

Ao todo, a Prefeitura de Londrina destinou recursos de cerca de R$ 8,3 milhões para obras de recape a serem executadas em diversos pontos da cidade pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. Entre os locais já definidos, também serão contempladas 11 ruas do Conjunto Vivi Xavier e 12 pontos do Conjunto Jamile Dequech.





“São investimentos significativos, destinados a bairros da cidade onde o tapa-buraco já não resolve mais, pois o asfalto está bastante deteriorado, assim como algumas avenidas importantes”, diz o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada.





Na avenida Santos Dumont, no trecho entre a avenida J.K e o Aeroporto de Londrina, os investimentos chegaram a R$ 1 milhão para as obras que contemplam quase dois quilômetros de extensão. Além desta intervenção, a Secretaria de Obras também está finalizando a implantação de uma rotatória na interseção das avenidas Santos Dumont e Comandante João Ribeiro de Barros. Segundo Canhada, a administração está trabalhando para a liberação de recursos para o recape da Avenida Duque de Caxias.





