MP denuncia médico de Londrina que atendeu menino com Covid por homicídio

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, ofereceu denúncia criminal contra um médico que teria sido negligente, imprudente e imperito no atendimento prestado a um adolescente com Covid-19. O principal crime apontado é “homicídio culposo”, majorado por inobservância de regra técnica de profissão. A vítima, de 12 anos, tinha diversas comorbidades e faleceu em junho de 2021. Na época, a secretaria municipal de Saúde informou que o garoto era a vítima mais jovem a falecer de Covid desde o início da pandemia.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Conforme a denúncia, o profissional de saúde atendia o paciente por meio de consultas realizadas pelo aplicativo de rede social WhatsApp, comunicando-se apenas com sua mãe, sem examiná-lo. O denunciado teria passado uma prescrição médica com diversas irregularidades, como doses de medicamentos muito acima das máximas recomendadas e remédios inadequados para o quadro do paciente, bem como medicamento experimental (inalação de hidroxicloroquina).

Continua depois da publicidade





O MPPR destaca, ainda, que, apesar de diversos sinais acerca da gravidade do caso, o médico não determinou a internação hospitalar do menino. Os nomes não foram divulgados pelo MP.





Saiba mais na Folha de Londrina.