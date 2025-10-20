Mulher é presa após furtar 12 peças de picanha e chocolates em Londrina

Uma mulher de 27 anos é presa pelo furto de carne e chocolate no bairro Cidade Industrial II, na Zona Leste de Londrina, no sábado (18).





Policiais do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam a informaçãoes de que uma mulher tinha furtado um estabelecimento comercial no Cidade Industrial II. A equipe abordou uma suspeita de acordo com as características repassadas e, com ela, encontrou os produtos furtados.

Ao todo, foram recuperadas 12 peças de carne, sete barras de chocolate, tinturas para cabelo, desinfetante e sacos de lixo, todos os itens furtados no estabelecimento.

Ela foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes.