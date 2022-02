Multas contra filas de bancos ficarão mais pesadas em Londrina

Com objetivo de endurecer as regras de atendimento aos clientes de bancos, a Câmara Municipal aprovou nesta quinta-feira (24) uma proposta da alteração de lei que pretende impor mais rigor na sanção para agências bancáriasque desrespeitam o direito do consumidor. Trata-se do projeto de lei 225/2021, que altera lei munipal vigente desde 1998 e que estipula tempo de espera para atendimento bancário, dentro de um limite razoável. Foram 18 votos favoráveis às mudanças nas regras na última sessão.





A lei estabelece como tempo razoável até 15 minutos em dias normais e até 30 minutos em véspera de feriado prolongado e em dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais (nesse caso, nos bancos que prestam esses serviços).

