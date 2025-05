Multidão de evangélicos participa de Marcha para Jesus em Londrina

Membros de dezenas de igrejas evangélicas de Londrina marcaram presença na tarde deste sábado (24) em uma caminhada de fé e de oração em nome do criador. Com ponto de encontro na esquina entre a Avenida Higienópolis e a Rua Sergipe, no centro de Londrina, a Marcha para Jesus volta ao calendário religioso da cidade 12 anos após a última edição, em 2013.





A marcha começou por volta das 14h50 com uma oração por Londrina, pelas famílias, pelas autoridades e pelo 'povo de Deus'. O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina, Vanderlei Frari, pediu o recolhimento de qualquer símbolo político-partidário e agradeceu o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar na segurança do evento.

Segundo o religioso, o objetivo da marcha é reforçar o caráter de união das igrejas evangélicas de Londrina. A estimativa é de que existam entre 700 e 1 mil templos evangélicos na cidade, sendo que cerca de 32% da população segue essa vertente religiosa, o que representa pouco mais de 200 mil pessoas. O pastor afirma que pelo menos 25 igrejas confirmaram presença no evento, além de outras tantas pequenas comunidades religiosas.





“Nós sentimos que estávamos num momento bom para realizar a marcha e a proposta foi muito bem recebida”, detalha. Com apoio de dois veículos de grande porte, a ideia da marcha é percorrer um trajeto de 1.920 metros até o Anfiteatro do Zerão com momentos de louvor, que ecoam na voz dos fiéis, assim como de oração e de intercessão. “Esses momentos são voltados especialmente para a igreja, para a família, para as autoridades e para as instituições da cidade”, aponta.





