Prefeitura de Londrina licita projetos de transposição na Estrada da Pedreira

A Prefeitura de Londrina abriu uma licitação voltada a contratar a elaboração de projetos completos para a reconstrução da transposição na Estrada da Pedreira. O município investirá, no máximo, R$ 160.018,75 na contratação dos projetos. Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 6 de janeiro e, após a assinatura da ordem de serviço, a empresa contratada terá 120 dias para entregar os trabalhos.





A via, que conecta os conjuntos Saltinho e Cafezal e passa ao lado do Conjunto Jamile Dequech, na zona sul de Londrina, sofre já há bastante tempo com problemas relacionados a dois cursos d’água localizados na região. Em fevereiro, devido às fortes chuvas, próximo à antiga pedreira, houve o entupimento de uma tubulação, resultando no transbordamento de um destes córregos e provocando erosão do solo da transposição. Na ocasião, a SMOP interditou o local para o trânsito e, em outubro, executou uma solução provisória para dar vazão à água. “Porém, será preciso construir um bueiro celular para resolver de forma definitiva a situação”, esclarece o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.





Mais adiante, perto do Conjunto Jamile Dequech, o ponto onde a Estrada da Pedreira atravessa o Córrego Saltinho também tem apresentado transbordamentos regulares. Nesse local, explica Verçosa, será necessário construir uma ponte. Hoje, diz o secretário, a própria tubulação da galeria pluvial serve como base para a pista. Os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deverão detalhar os aspectos técnicos de ambas as intervenções.





Verçosa acrescentou ainda que a Estrada da Pedreira é uma importante via de ligação na região. “Ela faz a conexão de vários sítios e chácaras com o Conjunto Cafezal e com a PR-445, o que ajuda quem quer vir para a área central de Londrina. Além disso, também liga o Cafezal ao Jamile Dequech. Ou seja, é uma estrada que beneficia quem precisa se deslocar por conta do trabalho, do estudo ou para resolver os assuntos do dia a dia. Por isso, estamos trabalhando para viabilizar essa obra que vai trazer mais segurança e conforto para quem faz esse trajeto”, afirmou.