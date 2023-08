Museu do Café Sesc Paraná é inaugurado em Londrina

O convite para um café é sempre bem-vindo. Aceno de boa vizinhança e receptividade, foi com café a recepção aos convidados a prestigiar a entrega do Museu do Café em Londrina Londrina no fim da tarde desta quinta-feira (24). Trata-se de uma obra do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR que presenteia Londrina e região com um novo e moderno equipamento cultural: o Museu do Café.





A obra pensada para preservar a memória da cultura cafeeira e do patrimônio histórico, lugar de informações contemporâneas, exposições, eventos, experimentações e vivências.

A cerimônia de inauguração com a presença de convidados, imprensa e autoridades contou com a presença do governador do estado, Carlos Massa. O Museu do Café estará aberto à visitação pública a partir da próxima terça-feira (29) - para então receber escolas e grupos de visitantes, garantindo vivências temáticas em um espaço educativo.





De família de pioneiros, Erenice Dequech é voluntária reconhecida por sua atuação em museus e de seu ponto de vista é uma data especial. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina - Acil, Angelo Pamplona, considera o easpaço um presente para Londrina e região.





"No passado, o café representou muitas riquezas e fica um verdadeiro legado. Não pudemos perder isso da memória e o museu é uma ferramenta para isso" valoriza. "para as gerações futuras saberem de nossa vocação e que já fomos a capital mundial do café, celebra.







