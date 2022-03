Mutirão faz limpeza em terreno de futura vila dos idosos em Londrina

As antigas casas da aeronáutica, perto do Aeroporto governador José Richa, na zona leste de Londrina, passaram por uma limpeza e pequenas intervenções para evitar invasões.

Nesta quarta-feira (9), servidores de várias secretarias municipais retiraram entulhos, lixos, tocos de árvores e muros caídos. Até uma retroescavadeira foi utilizada para otimizar o serviço. Os funcionários ainda fecharam portas e algumas janelas com alvenaria.

A prefeitura conseguiu, no ano passado, o termo provisório da área, que tem cerca de sete mil metros quadrados e está dividida em dois terrenos, sendo um na avenida Santos Dumont e o outro na avenida Paul Harris.





“Está em trâmite final com a aeronáutica para conseguir esse termo. Como tem posse provisória estamos adiantando na questão do projeto. Estamos fazendo o levantamento do que tem de matricula, do que vai conservar e do que não vai”, comentou Andrea Ramondini, secretária municipal do Idoso. A expectativa é que o termo definitivo saia em até 30 dias.





A ideia da pasta é criar uma vila para idoso no lugar. Um escritório particular de arquitetura executa o projeto de forma gratuita. O local abriga 17 casas e durante vistoria de técnicos do município foi concluído que quase todos os imóveis teriam que ser demolidos.

No entanto, uma nova avaliação indicou que as residências não estão com a estrutura comprometida e agora a indicação é de que apenas uma casa terá que ser derrubada - uma outra será construída no mesmo padrão. Outro fator que pesou na decisão foi a preservação da arquitetura e história dos imóveis.



