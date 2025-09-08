Mutirão no Hospital Evangélico prevê 4 mil consultas até dezembro em Londrina

A Prefeitura de Londrina e o Hospital Evangélico anunciaram na manhã desta segunda-feira (8) um mutirão para reduzir a fila de espera por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos na cidade. A secretária de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, explica que vão ser ofertadas até o fim do ano quatro mil consultas, com um média mensal de cerca de mil atendimentos, nas áreas de cirurgia geral, urologia, neurocirurgia e ortopedia.





Esse mutirão, de acordo com a secretária, vai abranger pacientes que já foram atendidos nas unidades básicas de saúde e que receberam um encaminhamento para o especialista.





Os pacientes serão atendidos na estrutura recém-inaugurada do Hospital Evangélico, na Rua Prefeito Faria Lima, ao lado da unidade de apoio da instituição, na zona oeste.

Com o documento em mãos, o paciente vai até a unidade na data agendada para a consulta e já pode também realizar exames médicos, como raio-x, ressonância magnética, tomografia e outros testes laboratoriais. Caso o médico identifique a necessidade de um procedimento cirúrgico, ele já entra na fila.

De acordo com o balanço apresentado por Feijó, Londrina conta com cerca de 18 mil pessoas aguardando uma consulta médica com algum especialista.





Ampliação para 2026





O superintendente da Aebel (Associação Evangélica Beneficente de Londrina), mantenedora do Evangélico, Eduardo Otoni, informa que a estrutura ao lado da unidade de apoio tem de 800 m² .

Segundo ele, a primeira fase já foi entregue e conta com 16 consultórios médicos. Para 2026, ele garante que a instituição tem capacidade para dobrar o tamanho da estrutura e construir duas salas cirúrgicas e 10 leitos para procedimentos de baixa e média complexidade.





Ele reforça que a ideia é que as consultas sejam acompanhadas dos exames e do agendamento de uma cirurgia caso seja necessário até o final do ano. A parte inicial, como as consultas e exames, acontece na unidade e os procedimentos cirúrgicos são feitos no Hospital Evangélico dentro do programa iniciado há cerca de dois meses, que contempla mil cirurgias. Até o momento, já foram realizadas 130 cirurgias e outras 40 já estão agendadas.

Em relação à prioridade para a realização de cirurgias, Otoni garante que o médico vai avaliar caso a caso e, dependendo da gravidade, o paciente é encaminhado e entra na fila com urgência.





Tiago Amaral (PSD), prefeito de Londrina, ressaltou que a contratação de um novo pacote de mil procedimentos cirúrgicos também até o final do ano em parceria com o Hospital Evangélico está sendo estudado. “O que nós estamos fazendo aqui é integrando o processo: faz a consulta, faz o exame e faz a cirurgia”, conclui.

