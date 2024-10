Na saúde e na doença: casal de Londrina enfrenta batalha contra as sequelas do câncer e da meningite

Um casal de Londrina leva à risca um dos juramentos mais importantes do casamento: o de amar tanto na saúde como na doença. Keiliziane de Faria Oliveira, de 37 anos, e Carlos Gabriel Honório, de 41, enfrentam juntos as sequelas do câncer e da meningite e, imersos em uma constante tempestade, tentam encontrar no amor e na fé o alicerce para não sucumbir à ventania.





Keili - maneira como a psicóloga prefere ser chamada - diz que a sua vida é um "turbilhão de emoções". Ela relata que tudo começou com um incômodo no seu mamilo direito, que logo evoluiu para pontadas e manchas na pele. Um pouco antes, ela já percebera a necessidade de tratar um problema no útero e aguardava para retirar alguns miomas. "Lembro que marquei com o oncologista duas vezes, mas precisei desmarcar por conta do trabalho."

No mesmo período em que já pensava em procurar tratamento médico, outro assunto passou a ter mais importância. Carlos se programou para uma cirurgia de retirada das amígdalas, por causa da sinusite, para, em seguida, dar atenção total à cirurgia da retirada dos miomas de Keili.





"Lembro dele dizendo que, como seria mais tranquila [a cirurgia de sinusite], em sete dias já estaria recuperado e depois me ajudaria com a minha cirurgia de miomas, que, pelo programado, seria maior."

O procedimento, que deveria ter sido simples, teve complicações médicas que colocaram a relação de Keili e Carlos novamente em um furacão. "Infelizmente, ele acabou sendo vítima de complicações médicas que acarretaram em vários problemas graves. Então, começou a batalha pela vida. Por causa da meningite, teve vários AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais), AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), infecção no cérebro, hemiparesia [paralisia no rosto]", relembra a psicóloga.

Em pouco tempo, a vida do casal virou de ponta-cabeça com os dois enfrentando duas das doenças mais mortais e agressivas do mundo.

